The Imaginary: Studio Ponoc pubblica un nuovo trailer

Studio Ponoc e Netflix hanno annunciato una collaborazione per distribuire i nuovi film dello studio di animazione giapponese in tutto il mondo. Il primo frutto di questa partnership sarà “The Imaginary”, la cui uscita su Netflix è prevista per l’estate del 2024. Il film è già stato proiettato nei cinema giapponesi all’inizio dell’anno e ora i fan possono dare un’occhiata a ciò che li aspetta grazie al nuovo trailer pubblicato di recente.

Il trailer presenta il cast vocale inglese del film, che include Louie Rudge-Buchanan nel ruolo di Rudger, Evie Kiszel in quello di Amanda, Hayley Atwell in quello di Lizzie, Sky Katz in quello di Emily, Jeremy Swift in quello di Mr Bunting, Kal Penn in quello di Zinzan, LeVar Burton in quello di The Old Dog, Jane Singer in quello di Granny Downbeat, Ruby Barnhill in quello di Aurora, Roger Craig Smith in quello di Snowflake, Courtenay Taylor in quello di Cruncher-of-Bones e Miles Nibbe in quello di John.

“The Imaginary” è l’adattamento del romanzo omonimo di AF Harrold ed Emily Gravett. Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 luglio 2024. La regia è affidata a Yoshiyuki Momose, già regista del primo film dello Studio Ponoc, “Mary e il fiore della strega”. Il produttore è Yoshiaki Nishimura. La colonna sonora include la canzone “Nothing’s Impossible” eseguita da A Great Big World e Rachel Platten.

La storia di “The Imaginary” ruota attorno alla giovane Amanda e al suo compagno immaginario Rudger. Quando Rudger si ritrova da solo nella città degli immaginari, dove vivono e lavorano gli immaginari dimenticati, dovrà affrontare una misteriosa minaccia. Il film esplora i temi dell’amore, della perdita e del potere curativo dell’immaginazione

Lo Studio Ponoc è stato fondato nel 2015 da ex membri dello Studio Ghibli. Il loro obiettivo è quello di continuare la tradizione dell’animazione giapponese di alta qualità. “The Imaginary” è il terzo lungometraggio dello studio, dopo “Mary e il fiore della strega” e “Modest Heroes”. Con questa collaborazione con Netflix, Studio Ponoc spera di raggiungere un pubblico ancora più ampi

Fonte Comic Book