Dragon Ball: Sparking! Zero presenterà storie alternative e molto altro

Dragon Ball: Sparking! Zero è il nuovo appuntamento videoludico imperdibile per tutti i fan, i quali hanno appreso questa settimana che il gioco offrirà il multiplayer a schermo diviso. Tuttavia ci sono alcuni avvertimenti per renderlo possibile, ma oltre a quella funzionalità spesso richiesta, il nuovo videogioco di Dragon Ball avrà modalità aggiuntive al di fuori della normale esperienza online.

Questi includono una modalità Episode Battle simile a una storia in cui i giocatori saranno in grado di rivivere diversi momenti delle storie di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Ma la novità è che queste storie a volte sembreranno un po’ diverse da quelle a cui sono abituati i giocatori. Questo perché i giocatori avranno la possibilità di portare queste storie in direzioni diverse attraverso percorsi alternativi e, in alcuni casi, potranno anche essere viste attraverso una prospettiva in prima persona.

Jun Furutani, il produttore che lavora su Dragon Ball: Sparking! Zero, che ha parlato della modalità schermo diviso, ha recentemente parlato della modalità Episode Battle. Il nuovo videogioco ha tantissimi personaggi diversi provenienti dalla serie Z e Super, quindi ovviamente non tutti possono essere presenti nella modalità Episode Battle come personaggi giocabili. Invece, la modalità si concentrerà su otto diversi combattenti con Goku che riceverà naturalmente la maggior parte dell’attenzione.

“In questa modalità per giocatore singolo, potrai assumere il punto di vista di otto personaggi diversi, tra cui Goku e Vegeta, e goderti le famose battaglie dell’anime, alcuni dei combattimenti più iconici di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super,” Furutani dice. “Ad esempio, Goku ha il maggior numero di livelli, a partire da quando affronta Radish fino ai suoi combattimenti nella Saga del Torneo del Potere”.

Mentre la maggior parte di questi verrà giocata dalla prospettiva in terza persona, proprio come se stessi guardando gli spettacoli, alcune parti verranno invece mostrate in prima persona.

“Inoltre, alcuni filmati consentono ai giocatori di vivere parti della storia da una prospettiva in prima persona, cosa che speriamo permetta ai giocatori di immergersi ulteriormente nelle esperienze dei personaggi” ha continuato il produttore.

Fonte – Comicbook