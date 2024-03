Dragon Ball Super: Goku e Pan si rivedono nel capitolo 103

Il manga di Dragon Ball Super ha posto fine all’arco narrativo dei supereroi e i capitoli successivi hanno rivelato importanti novità. Una di queste la si scopre nel capitolo 103, che ha rivelato l’incontro tra Goku e sua nipote Pan. Il manga disegnato da Toyotaro ha recentemente concluso un epilogo speciale dopo gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero. E ciò significa che il manga ha mostrato un finale più completo rispetto a quello visto nel film. La versione stampata ha infatti esplorato alcune delle novità del film in un modo molto più ampio e originale sotto alcuni aspetti.

Il manga si è differenziato dal film proprio nelle fasi finali dell’arco in questione, a partire da Goku. Il protagonista della serie infatti ha potuto trascorrere del tempo con il resto della sua famiglia. Riunendosi con Gohan nel capitolo precedente per vedere quanto fosse diventato forte suo figlio con la modalità Beast, il nuovo capitolo del manga lo vedere riunirsi con sua nipote Pan nel modo perfetto che i fan adorano.

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super riprende con il combattimento tra Goku Ultra Istinto e Gohan Bestia sul pianeta di Beerus, e termina con Goku soddisfatto circa quanto sia diventato forte suo figlio ed entusiasta dal potenziale per i futuri combattimenti a venire. Poi prende il sopravvento uno scontro tra Broly e tutti gli altri Saiyan presenti, e finisce in un modo caotico ma divertente. Quando è il momento di tornare sulla Terra, Goku si dimentica per un momento di Pan.

Approfittando dell’energia di Piccolo per tornare sulla Terra, Gohan e gli altri vanno a prendere Pan. Sebbene sia felice di vedere suo padre, è sorpresa di vedere suo nonno. Sembra che Gohan glielo presenti per la prima volta, e lei decide immediatamente di sfidarlo per esserne apparentemente sicura. Spuntando dietro di lui, Goku blocca il suo calcio e i due giovani Saiyan si riuniscono felicemente. Tornano addirittura di corsa a casa per continuare a mettere alla prova la forza l’uno dell’altro.

