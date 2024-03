Dragon Ball Super: il manga anticipa la nuova trasformazione di Broly

Dragon Ball Super ha portato al termine il suo arco narrativo adattando Dragon Ball Super: Super Hero, e il nuovo capitolo ha anticipato la nuova trasformazione di Broly. Uno degli aspetti più interessanti del film Super Hero non è solo legato allo spostamento della sequenza temporale della serie qualche anno dopo la fine della serie Z. Infatti il film ha posto fine anche a diversi eventi che hanno avuto luogo nel film Dragon Ball Super: Broly. Inoltre Goku e Vegeta si allenano attivamente insieme a Broly sul pianeta di Beerus mentre Gohan e gli altri combattono sulla Terra.

Il manga disegnato da Toyotaro ha adattato quindi gli eventi del film, aggiungendo tuttavia contenuti originali, tra cui la conclusione di questo arco. Con questo epilogo, i fan hanno potuto vedere qualcosa in più circa quello che stava accadendo subito dopo il film. Goku e Vegeta hanno combattuto costantemente contro Broly, per aiutarlo a controllare la sua forma Super Saiyan Berserk. E il nuovo capitolo del manga ha rivelato che grazie a tutti questi allenamenti, Broly ha acquisito il pieno controllo del suo potere, diventando sempre più forte.

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super riprende dal combattimento tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast. Come i fan, anche Broly è colpito nel vedere i due in azione, proprio quando guardava Goku e Vegeta misurarsi. In questa fase del combattimento, Goku ha l’idea di invitare Broly a unirsi allo scontro, permettendogli di mettere alla prova il suo potere contro Gohan. Goku crede che i due Saiyan abbiano qualcosa in comune, quindi Broly chiede a Gohan di affrontarlo con la sua nuova trasformazione. Gohan accetta e Broly diventa Super Saiyan per tenere il passo.

Combattendo contro Gohan e dopo tutti i combattimenti a cui ha assistito finora, Broly ha acquisito il pieno controllo della sua completa trasformazione in Super Saiyan. È ancora una forma Super Saiyan, quindi non è neanche lontanamente vicino al livello bestiale di Gohan. Ma è chiaro che Broly si sta evolvendo rapidamente grazie al suo allenamento con gli altri Saiyan. Se la storia di Dragon Ball Super continuerà in futuro, allora questo Broly potrà seriamente avere molto spazio negli archi narrativi futuri.

