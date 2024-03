Tokyo Ghoul: Pierrot annuncia che tutti gli episodi dell’anime saranno visibili gratuitamente

La prima stagione anime di Tokyo Ghoul è arrivata sul piccolo schermo nel 2014. E questo significa che quest’anno ricorrerà il decimo anniversario della serie seinen. Con l’avvicinarsi dell’Anime Japan, i fan hanno assistito ad alcuni eventi interessanti questa settimana che potrebbe far pensare ad un potenziale reboot della serie anime. Per celebrare quindi l’amato franchise, Studio Pierrot ha annunciato che renderà gratuiti tutti gli episodi dei progetti televisivi del franchise soprannaturale.

Tokyo Ghoul ha avuto diversi adattamenti anime. Ma il leggendario studio di animazione, Studio Pierrot, li ha diretti tutti. Oltre alla brutale storia di Ken Kaneki, Pierrot ha adattato e portato sul piccolo schermo le stori di personaggi di punta come Naruto, Boruto, Black Clover, Yu Yu Hakusho e Bleach. Nei giorni scorsi, Pierrot ha dichiarato che voleva abbandonare la strada del rilascio settimanale delle serie anime, per concentrarsi su progetti che sarebbero invece rilasciati con un programma intermittente. Anime Japan si svolgerà questo fine settimana, e un’indiscrezione aveva portato i fan a chiedersi se Pierrot avrebbe dato spazio anche a Tokyo Ghoul in occasione dell’evento.

E infatti si scopre che a partire dal 5 aprile, Studio Pierrot pubblicherà gratuitamente tutti gli episodi di Tokyo Ghoul sul proprio canale YouTube. Questo includerà tutti i 12 episodi di “Tokyo Ghoul”, tutti i 12 episodi di “Tokyo Ghoul √A” fino ai 12 episodi di “Tokyo Ghoul:re. Il manga scritto e disegnato da Sui Ishida si è concluso nel 2018, quindi sarebbe interessante vedere se il mangaka avesse intenzione di dare vita a nuove storie in questo universo.

Gli eventi del manga soprannaturale sono ambientati a Tokyo, dove si stanno verificando degli strani e violenti omicidi. Secondo le indagini della polizia le morti sono frutto di attacchi, provocati da misteriose creature divoratrici, chiamate Ghoul. Il protagonista principale, ossia un normale studente universitario di nome Kaneki e il suo amico Hide, elaborano una teoria. Loro credono che questi esseri si confondono tra gli umani ed è per tale motivo che nessuno ne ha mai visto uno. La loro teoria forse non è tanto lontana dalla realtà. Kaneki lo scoprirà sulla propria pelle, dopo aver incontrato l’affascinate ma vorace Rize.

Fonte – Comicbook