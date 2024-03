Tokyo Ghoul: la serie anime riceverà un remake?

Tokyo Ghoul è una delle serie seinen più iconiche di sempre, scritta e disegnata dal mangaka Sui Ishida nel 2011. Nonostante gli alti e bassi, rimane una delle serie più belle pubblicate da Shueisha. Per quanto riguarda il manga, la serie seinen non ha mai avuto problema di alcun tipo, conquistando tutti i fan, ma ciò che ha suscitato polemiche è stata la serie l’anime, considerata non all’altezza delle aspettative. Per anni, i fan hanno implorato un remake di Tokyo Ghoul e ora pare che qualcosa si stia muovendo. Infatti si sospetta l’eventualità di un remake dell’anime grazie a un nuovo dominio del sito web.

In Giappone, le voci si sono diffuse quando utenti della rete come Manga Mogura hanno notato un aggiornamento del dominio web per Tokyo Ghoul. Il nome del dominio stesso deve ancora emergere, ma sembra legato al decimo anniversario dalla fine di Tokyo Ghoul. Il mangaka di Ishida infatti si è concluso a settembre 2021 e Tokyo Ghoul:re è entrato in scena come sequel più tardi quell’anno.

Come puoi immaginare, qualsiasi notizia sulla serie seinen è positiva per i fan. E questo anniversario è il più importante in assoluto del franchise. L’anime stesso è addirittura pronto a festeggiare il suo decimo anniversario in quanto la prima stagione si è conclusa a settembre 2014. Questa era considerata la migliore dello show a differenza di quella successiva. L’anime ha provato a correggere il sequel originale con Tokyo Ghoul:re nel 2018, ma senza avere successo.

Considerando le splendide illustrazioni che Ishida ha realizzato per Tokyo Ghoul, negli ultimi anni i fan hanno portato avanti diverse campagne per ottenere un remake dell’anime. I lettori del manga ammettono apertamente che l’adattamento di Tokyo Ghoul sul piccolo schermo non è riuscito a soddisfare alcuna aspettativa. Con il decimo anniversario in arrivo, i fan di Tokyo Ghoul sono entusiasti delle possibilità di un remake. Quindi si spera che ci saranno presto novità concrete.

Gli eventi della serie seinen sono ambientati a Tokyo, dove si verificano strani e violenti omicidi. Secondo le indagini della polizia le morti sono frutto di attacchi, provocati da misteriose creature “divoratrici”, chiamate Ghoul. Un normale studente universitario di nome Kaneki e il suo amico Hide, elaborano una teoria: quei mostruosi esseri si confondono tra gli umani ed è per tale motivo che nessuno ne ha mai visto uno. La loro teoria forse non è tanto lontana dalla realtà. Kaneki lo scoprirà sulla propria pelle, dopo aver incontrato l’affascinate ma vorace Rize.

