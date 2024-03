Dragon Ball Super è tornato con un nuovo capitolo per ufficialmente concludere l’arco Super Hero, e con esso ha sfatato una teoria che vedeva Gohan come un potenziale nuovo Dio della Distruzione. Il manga di Dragon Ball Super ha trascorso gli ultimi capitoli della sua corsa esplorando un epilogo speciale del film Dragon Ball Super: Super Hero, e con esso ha portato la nuova forma di Gohan a un livello completamente nuovo. Il figlio di Goku continua a sfruttare sempre più il suo potenziale latente, sorgeva la domanda se potesse spingersi ancora oltre e diventare un Dio della Distruzione.

La quantità di potere distruttivo di Gohan sembrava perfetta per un potenziale candidato al ruolo di Dio della Distruzione, e ancora di più mentre il nuovo capitolo iniziava a testare se questa forma potesse superare il potere di Goku con la forma Ultra Istinto. Ma il nuovo capitolo di Dragon Ball Super ha messo a tacere tutti quei pensieri poiché Beerus spiega chiaramente che Gohan non sarebbe adatto ad assumere il ruolo di Dio della Distruzione a causa della personalità di Gohan. Semplicemente non è abbastanza distruttivo.

Il Capitolo 103 di Dragon Ball Super vede Ultra Istinto Goku confrontarsi con Gohan Beast per testare chi dei due fosse più forte ora che Gohan ha raggiunto questo nuovo livello di potere. Mentre i due continuavano a combattere, e si rivelava che la nuova forma di Gohan riusciva a ridurre il divario con l’Ultra Istinto di Goku, sembrava persino impressionare un po’ Whis. Whis è arrivato persino a chiedere a Beerus se Gohan potesse essere un candidato adatto per il ruolo di Dio della Distruzione, ma Beerus ha bocciato l’idea.

Mentre Beerus ha elogiato il controllo di Gohan sul potere che ora possiede nella sua forma “Definitiva”, ha comunque detto che non c’è “nessuna possibilità” che Gohan possa essere un Dio della Distruzione. Spiegando che la distruzione “non è nelle carte per qualcuno così rigoroso”, sembra che la personalità riservata di Gohan sia ciò che gli impedisce di assumere un ruolo del genere. È meno selvaggio degli altri Saiyan, e quella natura riservata non sarebbe adatta per un dio che deve distruggere interi pianeti solo per bilanciare meglio l’universo. Va a mostrare ancora di più il livello in cui opera attualmente Beerus.

Fonte Comic Book