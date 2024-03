La Marvel festeggia i 60 anni di Daredevil

Questo aprile, una parata di creatori all-star si unirà all’attuale team di Daredevil, Saladin Ahmed e Aaron Kuder, per celebrare i 60 anni del personaggio in DAREDEVIL #8.

Nell’aprile del 1964, i fan hanno assistito alla nascita di una nuova icona supereroica con DAREDEVIL #1 di Stan Lee e Bill Everett e, nei 60 anni successivi, l’Uomo senza Paura è stato protagonista di alcune delle storie più acclamate della storia della Marvel Comics.

Ad aprile l’incredibile eredità del personaggio verrà celebrata in DAREDEVIL #8. Oltre a una storia principale che continua la saga di successo di Saladin Ahmed e Aaron Kuder, questo numero speciale in formato extralarge sarà ricco di talenti ospiti, tra cui creatori leggendari della storia di Daredevil!

