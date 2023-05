Daredevil: Saladin Ahmed e Aaron Kuder sono il nuovo team creativo

Oggi, nel podcast This Week in Marvel, il conduttore Ryan “Agent M” Penagos ha parlato con Chip Zdarsky e Saladin Ahmed del futuro di Daredevil nell’Universo Marvel. Dopo l’acclamata run pluriennale di Zdarsky, a settembre inizierà una nuova serie regolare di Daredevil scritta da Saladin Ahmed e disegnata da Aaron Kuder (a differenza di quanto si era capito ieri, ovvero che il nuovo scrittore avrebbe continuato a lavorare con Marco Checchetto). Le copertine saranno firmate da John Romita Jr.

Nel podcast, gli scrittori di Daredevil hanno parlato delle loro rispettive run, con il numero finale della run di Zdarsky in vendita ad agosto che porterà al nuovo Daredevil #1 di Ahmed il mese successivo. Nella serie in arrivo, Ahmed e Kuder sono pronti a portare Matt Murdock in un’avventura da urlo! Che ruolo ha Elektra in tutto questo? Qual è il futuro di Hell’s Kitchen? Romanticismo! Intrighi! E, naturalmente, azione! Il tutto nello stile più potente della Marvel!

The new era of Daredevil starts here! @saladinahmed and @AaronKuder‘s ‘Daredevil’ #1 launches in September. 🔥

Listen to current writer @zdarsky and Saladin discuss the Devil of Hell’s Kitchen on the latest episode of #ThisWeekInMarvel and read more here: https://t.co/5nPczwZzhR pic.twitter.com/cSoW0KnNSe

