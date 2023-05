Daredevil: si chiude la gestione di Chip Zdarsky, ma resta Marco Checchetto

La lunga gestione di Daredevil di Chip Zdarsky si chiude ad agosto con Daredevil #14, ma nonostante un nuovo scrittore prenderà in mano il personaggio con un nuovo Daredevil #1 a settembre, alle matite troveremo sempre l’artista veneto Marco Checchetto, ormai una degli artisti più caratteristici del Cornetto Marvel.

Sarà lo stesso Zdarsky a introdurre il suo successore nel corso della prossima puntata del podcast This Week In Marvel.

A new era of Daredevil begins this September. 🔥 Tune into the #ThisWeekInMarvel podcast tomorrow where current writer Chip @Zdarsky will reveal who is taking over the Devil of Hell’s Kitchen’s story in an exclusive conversation. pic.twitter.com/rBBVt0pHaf — Daredevil (@Daredevil) May 17, 2023

La gestione di Chip Zdarsky è iniziata con la serie di Daredevil che ha debuttato nel 2019 con i disegni di Marco Checchetto ed è durata 36 numeri, per interrompersi nel 2022 ed essere sostituita momentaneamente dalla serie evento Devil’s Reign e dalla miniserie Daredevil: Woman Without Fear, con protagonista Elektra.

How far will Matt Murdock descend into darkness? Find out in ‘Daredevil’ #11, out now. pic.twitter.com/1ZV9sedeVs — Daredevil (@Daredevil) May 12, 2023

Alla fine di Devil’s Reign gli due autori hanno lanciato una nuova serie Daredevil, in cui Matt Murdock ha sposato Elektra unendosi anche nella sua missione di sconfiggere definitivamente la setta ninja della Mano. Dai promo dei prossimi numeri, viene da pensare che non solo la serie arriverà a conclusione, ma anche il matrimonio tra i due.

A cavallo delle due gestioni inoltre esce anche la miniserie Daredevil & Echo, scritta da Taboo dei Black Eyed Peas e B. Earl e disegnata da Phil Noto, in cui il personaggio di Maya Lopez, reduce dal suo periodo come Fenice negli Avengers, vivrà un’avventura al fianco di Matt Murdock, che dalle prime immagini diffuse della serie pare tornato al suo normale status quo.