Il ritorno del Daredevil in armatura

L’effetto nostalgia funziona sempre bene nei comics, anche quando è rivolto a cose che nella loro epoca non avevano funzionato benissimo: è il caso dell’armatura che Daredevil ha indossato negli anni ‘90, alla fine del ciclo di D.G. Chichester.

Introdotto nella saga Caduta dal Paradiso, la stessa che aveva visto il ritorno in scena di Elektra, l’armatura nera di Daredevil suscitò molte perplessità, dato che era vista come un costume decisamente non adatto ad essere indossato da un eroe come l’alter ego di Matt Murdock, che fa dell’agilità il suo marchio di fabbrica.

Ora però la Marvel ha deciso di tornare a quell’epoca e a quell’armatura, con la miniserie Daredevil: Black Armor. Ai testi si registra il ritorno dello stesso D.G. Chichester, mentre i disegni saranno affidati da Netho Diaz (Predator). La mini si affianca alla serie regolare rilanciata da Saladin Ahmed e Aaron Kuder, e alla miniserie Daredevil: Gang War di Erica Schultz e Sergio Davila.

Matt Murdock will need to push his extraordinary senses and his armored suit beyond their limits in a new retro series this November!@dgchichester puts the Devil of Hell’s Kitchen back in black in ‘Daredevil: Black Armor’: https://t.co/kF36JpG21R pic.twitter.com/lMpmFJATZ2 — Daredevil (@Daredevil) August 4, 2023

Quando civili, eroi e cattivi scompaiono nelle oscure profondità del sottosuolo di Hell’s Kitchen, Matt Murdock dovrà spingere i suoi straordinari sensi e la sua armatura oltre i propri limiti per scoprire il responsabile. Nel corso della saga, Daredevil si troverà ad affrontare un gruppo di cattivi tra i più letali della Marvel, tra cui Hobgoblin, Sabretooth e altri ancora, per arrivare a un confronto esplosivo con il misterioso male che muove tutti i fili! L’armatura di Matt dovrà fare gli straordinari, mentre la serie offre un’azione intensa e senza sosta e combattimenti brutali in stile anni ’90!

Interrogato sul suo ritorno sul Daredevil in armatura, Chichester ha dichiarato:

“Se qualcuno mi avesse detto prima che avrei avuto un’altra occasione di indossare le corna di Daredevil (per non parlare delle corna attaccate a un’armatura nera) avrei pensato che avesse preso troppi colpi in testa con un randello. Ma a quanto pare il mio passaporto per Hell’s Kitchen funziona ancora bene! È un’emozione inaspettata (ma gradita!) visitare di nuovo il quartiere di Matt Murdock e lavorare con la Marvel per tornare indietro nel tempo e scoprire una nuova avventura per l’uomo senza paura. L’ufficio di Daredevil è stato incredibilmente incoraggiante nel prendere alcuni azzardi con questa serie. Tornare a Matt e a Daredevil e a quel costume dove li avevo lasciati – come scrittore quale sono ora – è stata un’esperienza incredibile. È come saper saltare da un tetto, ma accettare la sfida di non sapere sempre dove si atterrerà. Spero che i fan delle mie storie “Fall From Grace” e “Fall of the Kingpin” trovino di che divertirsi con la mia interpretazione degli ipersensi e dell’azione amplificata, soprattutto se vista in un modo completamente nuovo grazie alla dinamica arte e alla narrazione visiva di Netho Diaz e JP Mayer”.