Ecco cosa è successo a Donny Cates

L’anno scorso, lo scrittore di fumetti Donny Cates ha abbandonato le serie che scriveva per Marvel Comics, dopo che avevano accumulato vari ritardi. Su Hulk gli è subentrato come autore completo il disegnatore Ryan Ottley, mentre su Thor, è stato sostituito momentaneamente da Al Ewing prima e quindi da Torunn Gronbekk fino alla fine della serie.

Si ritiene inoltre che Donny Cates avrebbe originariamente dovuto scrivere la serie Ultimate Invasion, ora scritta da Jonathan Hickman. Anche le sue serie per l’editore Image Comics/Substack hanno subito ritardi, come Kids Love Chains, o sono state mese in pausa, come Crossover, mentre su Vanish il disegnatore Ryan Stegman ha assunto anche il ruolo di scrittore, senza essere accreditato.

Si sono diffuse voci incontrollate sul motivo di questi abbandoni, con conseguenze che hanno coinvolto altri creatori, ma la realtà è molto più traumatica di tante ipotesi.

Donny Cates si è recato al Comic-Con di San Diego la scorsa settimana e ha raccontato ai creatori del canale YouTube Comic Pop Returns cosa gli è successo. Questo è il loro resoconto:

“Abbiamo incontrato Donny Cates al Comic-Con di San Diego, è uscito dal suo nascondiglio e ci ha chiesto di menzionare nello show questa storia per tutta la gente là fuori. Pare che Donny Cates sia stato coinvolto in un incidente automobilistico. È stato gravemente ferito, ha le cicatrici che lo dimostrano; ha subito una frattura vicino all’area oculare e ha attraversato un grave periodo di riabilitazione e ora sta cercando di recuperare i pezzi della sua vita e non ricorda gli ultimi sei mesi… Quindi gli abbiamo augurato una pronta guarigione e tutto il meglio, e speriamo che riceva l’aiuto di cui ha bisogno perché sembra essere ancora in difficoltà. Ha detto molto chiaramente che se prima balbettava, oggi è più accentuato. E questo mi ha fatto sentire in colpa per lui. Ci auguriamo che Donnie si senta meglio e che le cose si risolvano. Ma è stato lui che mi ha detto: “Parlane nel tuo show” e io gli ho risposto: “Va bene, lo faremo”. È stato gravemente ferito e ora si sta riprendendo e sta cercando di raccogliere i pezzi della sua vita; inoltre, ha divorziato, anche questo è successo”.

Lo stesso Donny Cates ha poi rilasciato alcune dichiarazioni a Bleeding Cool, affermando:

“È meglio che la gente veda la verità piuttosto che le stronzate che girano in questi giorni. Ero sul sedile posteriore di un’auto che stava uscendo dall’autostrada quando siamo stati colpiti da dietro da un camion che mi ha fatto sbattere la testa non solo contro la console centrale ma anche contro il mio portatile aperto. Il risultato è stato la frantumazione della cavità orbitale, l’apertura della testa come un acino d’uva e un’emorragia cerebrale non trascurabile. Quindi sì, per me, ero in macchina e stavo andando all’aeroporto e poi boom… mi sono ritrovato tipo teletrasportato al pronto soccorso di un ospedale senza avere la minima idea di cosa diavolo fosse successo o di chi fossi o… sì. Non è la cosa migliore di quest’anno. Ed è stato… un anno strano.

Ma, come dice il video, mi sono rimesso in sesto e va meglio di giorno in giorno. La buona notizia è che ho avuto l’opportunità di rileggere le mie serie e che sono state tutte una sorpresa! Sapevate che Cosmic Ghost Rider è in realtà Frank Castle? Assurdo!

Vorrei dire che mi dispiace a tutti i miei fan, amici, troll di YouTube e chiunque altro se è sembrato che fossi scomparso. Ho dovuto reimparare ad allacciarmi le scarpe e a nutrirmi e tutte queste noiose stronzate, ma vi assicuro che un piccolo danno cerebrale non mi impedirà di fare…. qualsiasi cosa faccia che sembra piacervi così tanto”.