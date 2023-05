Al Ewing e Martin Coccolo firmano Immortal Thor

Dopo l’acclamata run su Immortal Hulk, Al Ewing ci riprova con Immortal Thor.

In uscita in agosto, la nuova serie regolare del Dio del Tuono (che segue la run di Donny Cates interrotta per cause di forza maggiore e completata da Torunn Gronbekk) sarà disegnata dallo Stormbreaker Martin Coccolo (che già ha disegnato Thor nel crossover con Hulk Banner of War) e avrà la fortuna di avere le copertine firmate da Alex Ross.

The Gods know him as Asgard’s King, keeper of Mjolnir, hero of the tales. Witness the story of Immortal Thor this August.

Check out @thealexrossart’s cover for ‘Immortal Thor’ #1 and read more about the issue by creators Al Ewing and @coccolo_martin: https://t.co/rBv8QdYqA8 pic.twitter.com/o3HaGaG6ll

— Thor (@thorofficial) May 18, 2023