È stato rilasciato il trailer della seconda stagione di Loki, la serie Disney+ che continua le vicende della Multiverse saga del Marvel Cinematic Universe in arrivo il prossimo 6 ottobre.

Venerdì 28 luglio i Marvel Studios hanno fatto partire il conto alla rovescia per la seconda stagione di Loki, nel momento in cui sarebbero mancati 100.000 minuti trasmissione. E l’annuncio non poteva che avere come protagonista Miss Minutes.

Il nuovo poster per la seconda stagione della serie di Loki mostra il Dio degli inganni che tenta di andare avanti (o indietro?) nel tempo mentre corre sul quadrante di un orologio con le fattezze di Miss Minutes. Il tempo scorre, Loki…

La seconda stagione di Loki riprende dopo lo scioccante finale di stagione, quando Loki si ritrova a combattere per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di personaggi nuovi e di ritorno, Loki naviga in un Multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Tom Hiddleston, beniamino dei fan dei Marvel Studios torna a vestire i panni del Dio degli inganni per un’altra serie di peripezie legate ai viaggi nel tempo, in onda su Disney+ il 6 ottobre. Loki è ancora una volta affiancato da Mobius (Owen Wilson) mentre i due cercano di mantenere intatte le linee temporali.

Dopo che gli eventi della prima stagione hanno visto la sua variante Sylvie (Sophia Di Martino) uccidere Colui che Rimane e scatenare l’ira di Kang il Conquistatore sul Multiverso, Loki deve nuovamente imbarcarsi in un’avventura per evitare che la realtà collassi. Loki è stato visto l’ultima volta nella scena post-credits di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove lui e Mobius tenevano d’occhio una delle misteriose varianti di Kang. La seconda stagione di Loki continuerà la storia della Multiverse Saga nel Marvel Cinematic Universe.

