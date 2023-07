Deadpool 3: Wolverine in giallo e l’Elektra di Jennifer Garner

Un’immagine dal set di Deadpool 3 è stata condivisa su Instagram dal protagonista Ryan Reynolds e ritrae, oltre allo stesso Reynolds in costume, Hugh Jackman con il classico costume giallo di Wolverine.

Nonostante Jackman abbia interpretato il personaggio di Wolverine in ben 10 progetti cinematografici, tra ruoli da protagonista e cameo, non ha mai avuto l’occasione di indossare l’iconico costume giallo di Wolverine prima di questo terzo capitolo di Deadpool.

L’unica volta in cui ci è andato vicino è stato in una scena tagliata del secondo film solista, Wolverine L’Immortale, in cui all’interno della valigetta di Logan si poteva vedere brevemente il costume ripiegato.

10 years later, we’re finally seeing Hugh Jackman in a comic-accurate Wolverine suit 🔥 #Deadpool3 pic.twitter.com/nkQlAf6bbz — MCU Report (@MCUReport) July 10, 2023

Ma il costume giallo di Wolverine non è la sola novità riguardante Deadpool 3 emersa in questi ultimi giorni: secondo The Hollywood Reporter infatti Jennifer Garner prenderà parte alla pellicola e tornerà ad interpretare il ruolo di Elektra Natchios.

L’attrice aveva interpretato la letale ninja Marvel nel film Daredevil del 2003, con Ben Affleck nel ruolo dell’attore protagonista, per poi riprendere il ruolo nel film solista Elektra del 2005. In seguito il personaggio è stato interpretato anche da Elodie Young nella serie Daredevil del 2018.

Jennifer Garner is picking up #Elektra’s sai once again. After a nearly twenty-year hiatus, the actress is returning to the role of Marvel’s assassin anti-heroine for #Deadpool3, multiple sources tell THR: https://t.co/skHWpLQCv2 pic.twitter.com/mJVFh0WOe6 — The Hollywood Reporter (@THR) July 7, 2023

La presenza di Jennifer Garner rafforza le voci che volevano anche il ritorno di Ben Affleck nei panni di Daredevil, ritorno di cui si vocifera fin da Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Appare evidente che la trama di Deadpool 3 girerà attorno a varie peripezie del protagonista attraverso differenti universi narrativi: si parla del ritorno di vari altri attori dei film Fox legati a X-Men e Fantastici Quattro ma anche della partecipazione di alcuni personaggi visti nella serie Disney+ Loki, incentrata proprio su linee temporali e universi alternativi.