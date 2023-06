Secret Invasion: arrivano i Super Skrull nel MCU?

Dopo un primo episodio più introduttivo che altro (fino al colpo di scena finale), Secret Invasion ha proposto un secondo episodio che lascia presagire l’introduzione dei Super Skrull, ovvero le versioni potenziate con vari superpoteri degli alieni mutaforma.

Le origini dei Super Skrull nei fumetti

Nei fumetti gli Skrull sono stati una delle prime grandi minacce del Marvel Universe, introdotti in Fantastic Four 2 di Stan Lee e Jack Kirby. In quella storia quattro Skrull utilizzavano dei trucchi per replicare ognuno i poteri di un membro dei Fantastici Quattro, ma la svolta è avvenuta in Fantastic Four 18, con l’introduzione di Kl’rt, il primo Super Skrull.

Grazie ad un procedimento sperimentale questo soldato dell’esercito Skrull ha ricevuto tutti i poteri dei Fantastici Quattro (oltre al potere dell’ipnosi). Per anni Kl’rt è stato il più potente skrull in circolazione, mentre altri skrull dotati di superpoteri iniziavano a comparire come Paibok il Power Skrull, Lija Lazerfist o Xavin, altro Super Skrull in addestramento che però poteva utilizzare solo un potere alla volta (e che nel Marvel Cinematic Universe è stato trasformato in xarthano nel corso di Runaways).

For power atribute, selain daripada boleh tiru power pelbagai superhero, Super Skrull also have one more unique power, Hypnotic Gaze. Hanya dengan satu pandangan, Super Skrull boleh pukau musuhnya & memudahkan Super Skrull menewaskan sesiapa sahaja. Fantastic Four #18, 1963 pic.twitter.com/SbORuuou05 — amber@marvel (@amberhek_) June 20, 2023

Con Secret Invasion l’universo Marvel ha conosciuto un’ondata di nuovi e potentissimi Super Skrull, tutti composti da vari set di poteri presi da personaggi, che hanno impegnato tutti gli eroi e i criminali Marvel in una guerra senza tregua.

Da dove nascono i Super Skrull di Secret Invasion

La versione MCU di Secret Invasion vede una frangia estremista di Skrull residenti sulla Terra da anni, guidata dal giovane Gravik, decidere di conquistare il pianeta stanca delle vuote promesse di Nick Fury e del suo alleato Skrull Talos, che da 30 anni promettono di trovare una nuova casa per il popolo di mutaforma senza risultati.

Nel corso del secondo episodio vediamo Gi’Ah, la figlia di Talos alleata di Gravik, scoprire che gli esperimenti scientifici portati avanti dal suo leader hanno a che fare con i resti di alcuni alieni ed essere potenziati recuperati da eventi precedenti accaduti nel Marvel Cinematic Universe.

🚨 Spoilers 🚨

.

.

.

.

.

The 2nd episode of Secret Invasion, “Promises”, left us many open plots & new super villains that are coming.

The Super-Skrulls (or an adapted version of them) are coming to the MCU!!

And many more surprises for sure!!#SecretInvasion #SuperSkrull pic.twitter.com/RI3SBMMV4O — GMG 🍿He loves you #SecretInvasion 💫 (@GabiMG_News) June 28, 2023

Nello schermo del computer a cui accede vediamo infatti listati alcuni “rami” appartenenti a Groot (probabilmente recuperati dopo la battaglia contro Thanos in Wakanda vista in Avengers: Infinity War), il braccio di Cull Obsidian, il colossale luogotenente di Thanos, che era stato amputato da Wong sempre in Avengers: Infinity War, e i resti della Frost Beast che si era vista vagare per Londra nella scena post-credit di Thor: Dark World.

Infine viene listato anche Extremis, il composto che dava poteri rigeneranti ed energetici ai membri dell’A.I.M. di Aldrich Killian in Iron Man 3 (e utilizzata anche dall’organizzazione Centipede in Agents of SHIELD).

Quali saranno i poteri del Super Skrull

In uno dei promo di Secret Invasion abbiamo visto Gravik esibire poteri simili a quelli di Groot, con il suo braccio che si estende a mo’ di tentacoli. Possiamo pensare che la combinazione dei reperti elencati possa conferire ad uno Skrull un set di superpoteri decisamente vasto: poteri energetici/pirocinetici e rigenerazione (Extremis), super forza e resistenza (Cull Obsidian), criocinesi ed agilità (Frost Beast), aumento di dimensioni ed estendibilità (Groot).

#SecretInvasion Spoilers!!

.

.

.

.

.

.

.

.

Recipe for a #SuperSkrull… ✅ Part #Groot (Flora Colossus from Planet X) ✅ Part Frost Beast (from Jötunheim) ✅ Part Cull Obsidian (of Unknown Origin) ✅ Part Extremis-infected Terran/Human (from Earth) pic.twitter.com/pCYQPC8Zye — Max💫Marvel (@MaximilanMarvel) June 28, 2023

In questa maniera Secret Invasion introdurrebbe un Super Skrull con poteri molto simili a quelli dei Fantastici Quattro, sostituendo i poteri criogenici a quelli legati all’invisibilità e ai campi di forza della Donna Invisibile: Extremis garantirebbe capacità simili a quelle della Torcia Umana, la superforza e la resistenza sarebbero paragonabili a quelli della Cosa e le doti di Groot donerebbero un potere elastico simile a quello di Mr. Fantastic.