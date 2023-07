Secret Wars: ritorno a Battleworld 40 anni dopo

Il 2024 sarà il 40° anniversario di Marvel Super Heroes Secret Wars, il primo grande evento Marvel che ha visto eroi e criminali scontrarsi su Battleworld, il mondo creato appositamente dal Beyonder come campo di battaglia.

Quarant’anni dopo la maxiserie in 12 numeri firmata da Jim Shooter, Mike Zeck e Bob Layton che ha rappresentato il primo maxi-crossover dei comics americani (precedendo Crisis on Infinite Earths della DC) la Marvel rivisita quell’evento con la miniserie Marvel Super Heroes Secret Wars: Battleworld, scritta dall’icona del settore Tom DeFalco, ex editor in chief della Marvel Comics ed editor dell’originale Secret Wars. Insieme all’acclamato artista Pat Olliffe, DeFalco svelerà segreti mai raccontati prima dietro uno dei conflitti più importanti della storia della Marvel. I fan possono aspettarsi rivelazioni sulle vere motivazioni del Beyonder, apparizioni scioccanti di personaggi che non sapevano nemmeno di aver combattuto nelle Guerre Segrete e altro ancora. Con protagonisti l’iconica coppia di supereroi formata da Spider-Man e dalla Torcia Umana, Marvel Super Heroes Secret Wars: Battleworld si inserisce perfettamente tra le pagine dell’amata serie originale e contiene le risposte a domande che non sapevate di avere!

I misteri delle Guerre Segrete si infittiscono! Preparatevi a un’inedita battaglia cataclismatica, iniziata quando Spider-Man ottenne per la prima volta il suo costume alieno e un misterioso essere chiamato Beyonder riunì i supereroi e i cattivi della Terra per combattere su un pianeta disomogeneo. Assistete ora a un’avventura inedita ambientata durante le Guerre Segrete originali!

Marvel Super Heroes Secret Wars ha stabilito lo standard per gli eventi Marvel Comics (così come per le action figure e i personaggi portati alla ribalta nella cultura pop), e questa nuova storia rivelerà finalmente alcune connessioni segrete e personaggi mancanti che risalgono alla serie originale! Quale test segreto stanno conducendo i Beyonders… e come faranno Spider-Man, la Torcia Umana e tutto il cast a determinare il destino dell’universo? (IN PIÙ: apparizione di supercriminali a sorpresa).

Tom De Falco ha spiegato cosa ha voluto inserire nella miniserie a livello narrativo:

“A me e a Pat Olliffe è stata lanciata un’ardua sfida creativa”, ha detto DeFalco. “Ci è stato chiesto di realizzare un sequel/una nuova storia di un classico Marvel che è stato stampato per la prima volta 40 anni fa e che ha creato delle ripercussioni che si sentono ancora oggi in tutto l’universo. Dal momento che condividiamo un legame con un certo tessiragnatele (e con la sua famiglia), eravamo anche obbligati a realizzare una storia che andasse al cuore del personaggio e che definisse il suo posto unico nell’Universo Marvel, esaminando allo stesso tempo il rapporto nascente con il suo nuovo costume nero. Con l’aiuto degli editor Mark Basso e Drew Baumgartner, Pat e io abbiamo costruito un racconto che crediamo abbia ripercussioni sui lettori di oggi e increspature creative che speriamo si faranno sentire ancora tra 40 anni”.

L’editor Mark Basso ha aggiunto:

“L’originale Secret Wars era così multidimensionale, è stato emozionante aggiungere nuove dimensioni alla saga! Nonostate la nuova storia si regga pienamente in piedi da sola, posso anticipare il fatto che la connessione con le Guerre Segrete originali va ancora oltre le pagine dei fumetti… I fan della vecchia scuola sapranno di cosa sto parlando…!”.

Marvel Super Heroes Secret Wars: Battleworld esordirà il 22 novembre negli States con varie copertine, tra cui una variant cover omaggio di Ryan Stegman, la prima parte di una serie di copertine collegate di Todd Nauck, una copertina dell’artista della serie Olliffe e altro ancora!