Sony: rinvio per Kraven, Spider-Verse e Ghostbusters

Gli scioperi in contemporanea di sceneggiatori e attori hanno portato la Sony a modificare ancora una volta il proprio calendario delle uscite, optando al rinvio alcune pellicole molto attese come i film Marvel Kraven Il Cacciatore e Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e il sequel di Ghostbusters: Legacy.

Questi di Sony sono sono i primi rinvii dovuti al doppio sciopero sindacale che sta bloccando le attività di Hollywood, e il conflitto con il sindacato degli attori SAG-AFTRA rende particolarmente difficile il lancio dei principali film autunnali senza la partecipazione delle star alla promozione.

“Spider-Man: Beyond the Spiderverse,” the third film in the blockbuster Lord and Miller animated franchise, has been undated. It was meant to open March 29. https://t.co/3wkg5qhOo1 pic.twitter.com/piJnQL5MVP — Variety (@Variety) July 28, 2023

L’atteso film Marvel con Aaron Taylor-Johnson, Kraven Il Cacciatore, è stato spostato al 30 agosto 2024, 11 mesi più tardi rispetto alla prevista data del 6 ottobre di quest’anno. Secondo gli addetti ai lavori, lo spostamento è di vitale importanza, poiché il protagonista Taylor-Johnson dovrebbe impegnarsi in un tour stampa mondiale per lanciare la pellicola.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo film del franchise animato di Lord e Miller, è stato rinviato a data indefinita. L’uscita era prevista per il 29 marzo 2024. Secondo una fonte della Sony, a causa dell’interruzione del lavoro da parte dei sindacati, il cast vocale non è riuscito a completare la registrazione dei dialoghi in tempo per l’apertura primaverile. Una nuova data sarà assegnata nelle prossime settimane, anche in base a come proseguiranno gli scioperi.

Tom Hardy’s Eddie Brock/Venom is crashing the summer movie season for the first time as Sony Pictures has set a July 12, 2024 release date for its third “Venom” movie. Sony has also dated the fourth “Bad Boys” movie. https://t.co/vdpDeL7lPg pic.twitter.com/xJET6OKpQ6 — Variety (@Variety) July 28, 2023

Il rinvio di Kraven e di Beyond the Spider-Verse è accompagnato dal leggero anticipo dell’altro film Marvel in programma, Madame Web, che viene anticipato di due giorni con l’uscita fissata il 14 febbraio 2024. Inoltre il terzo film del franchise di Venom ha finalmente una data di uscita prevista, il 12 luglio 2024, poco dopo il quarto capitolo di Bad Boys in uscita il 14 giugno 2024.

Il previsto sequel di Ghostbusters: Legacy, il film di Paul Rudd che ha superato i 200 milioni di dollari al botteghino mondiale nel 2021, è stato spostato dal periodo natalizio del 2023 (20 dicembre) al weekend di Pasqua del prossimo anno (29 marzo 2024).

Anche il reboot di Karate Kid è stato spostato dal 7 giugno 2024 al 13 dicembre 2024, mentre il progetto della Blumhouse They Listen è stato rimosso dalla prevista data del 30 agosto 2024.