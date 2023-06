Sony sta sviluppando il live action di Miles Morales e non solo

Nel corso della premiere di Spider-Man: Across the Spider-Verse la produttrice del film Amy Pascal, responsabile di tutte le produzioni Sony riguardanti Spider-Man e il suo mondo, ha ufficializzato lo sviluppo di un film live action incentrato su Miles Morales .

Alle domande di Variety riguardo ad eventuali film su Spider-Woman e su Miles Morales in live-action Amy Pascal ha infatti risposto: “Vedrete tutto! È tutto in sviluppo.“

Il produttore Avi Arad ha quindi annunciato che gli spettatori vedranno un film su “Spider-Woman” “prima di quanto vi aspettiate“.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” producer Amy Pascal says a Spider-Woman and live-action Miles Morales movie are in the works. https://t.co/Pb2kCKpz8c — Variety (@Variety) May 31, 2023

Non è chiaro però se si tratta della Spider-Woman co-protagonista di questi film animati sullo Spider-Verse, ovvero quella più comunemente nota come Spider-Gwen e la cui voce originale è prestata da Hailee Steinfeld, oppure della classica Spider-Woman Jessica Drew, di cui si vocifera da tempo che sia al centro di una pellicola live-action diretta da Olivia Wilde.

Per quanto riguarda Miles Morales, il suo esordio in live-action era facilmente pronosticabile da tempo, ma il dubbio è ancora se sarà in un progetto “condiviso” con i Marvel Studios come i film di Spider-Man con Tom Holland oppure sarà ambientato nell’universo narrativo Sony come Venom, Morbius e il prossimo Kraven.

A proposito dello Spider-Man condiviso con i Marvel Studios, Pascal ha anche detto che un quarto film con Tom Holland e Zendaya è ancora in lavorazione, ma lo sciopero degli sceneggiatori ha messo in pausa lo sviluppo. “Faremo un altro film? Certo che sì”, ha detto. “Siamo in fase di lavorazione, ma con lo sciopero degli sceneggiatori nessuno lavora durante lo sciopero. Siamo tutti sostenitori e quando si riuniranno, inizieremo”.

Anche lo sviluppo delle serie TV annunciate per Amazon con protagonisti Spider-Man Noir e Silk è attualmente in pausa per lo sciopero degli sceneggiatori.

