Annunciato lo scorso fine settimana al San Diego Comic-Con, il one-shot per i 50 anni di Howard il Papero sarà uno spettacolo di dimensioni gigantesche che riunirà lo scrittore Chip Zdarsky e l’artista Joe Quinones, il sensazionale team creativo dietro la serie regolare di Howard del 2015, acclamata dalla critica. Insieme ad altri scrittori e artisti desiderosi di dare il proprio tocco a questa icona amata dai fan, Zdarsky e Quinones entreranno nel vivo della frenetica storia dell’investigatore privato con un viaggio da brivido attraverso l’Howard-verso! Questa raccolta di racconti inediti affronterà tutte le diverse strade che Howard avrebbe potuto prendere durante le sue stravaganti avventure e porrà affascinanti interrogativi sul futuro di questo furioso pennuto!

Vi presentiamo Howard. È un investigatore privato dal carattere duro, con problemi a non finire. Ma un amico cosmico e onniveggente, noto come il Pipistrello, gli dà la possibilità di vedere come potrebbe essere la sua vita! Le gioie che potrebbe avere! Tutti i modi in cui la sua vita POTREBBE fare meno schifo di adesso! In altre parole: “E se?”

Howard the Duck’s 50th anniversary kicks off with a wild adventure through the Multiverse! Chip Zdarsky and Joe Quinones return to celebrate the character’s legacy in ‘Howard the Duck’ #1 this November: https://t.co/mapK29bZkd pic.twitter.com/jhm8eWjvq6

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 28, 2023