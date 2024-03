Naruto annuncia un misterioso evento: “Narutomania”

Naruto rappresenta uno dei manga shonen più iconici di sempre, che ha dominato con One Piece e Bleach durante la sua serializzazione. E mentre Boruto: Two Blue Vortex continua la sua serializzazione mensilmente con nuovi capitoli del manga, l’adattamento anime di Naruto è ancora privo di aggiornamenti. Infatti tutti i fan più accaniti ricorderanno che nel 2023, Studio Pierrot mirava a pubblicare quattro nuovi episodi della serie originale, per celebrare i 20 della serie anime. Questi avrebbero riportato i fan indietro nel tempo per vedere il Settimo Hokage nella sua giovinezza. Anche se al momento l’anime non ha ancora ricevuto una data di ritorno, il franchise shonen potrebbe svelare il ritorno dell’adattamento grazie all’imminente “Narutomania”.

L’account ufficiale di X (Twitter) di Naruto ha condiviso un pubblicato un post che raffigura un grande punto interrogativo arancione, anticipando l’arrivo di “Narutomania” il 28 marzo. Ciò significa che l’evento in questione avrà luogo dopo l’Anime Japan previsto questo fine settimana. Ma questo evento in programma, potrà comunque rivelare un bel po’ di novità nel mondo degli anime. Le informazioni saranno rivelate sul sito ufficiale dell’anime, dando ai fan un po’ di tempo per discutere su cosa sarà rivelato per questo evento incentrato sul Villaggio della Foglia.

Dopo un 2023 incredibile peri fan di Naruto, con la pubblicazione del one-shot su Minato, anche il 2024 si sta rivelando importante per Naruto. Infatti recentemente abbiamo riportato che il franchise shonen riceverà ufficialmente il proprio progetto live-action. Soprattutto è stato confermato che il regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, dirigerà per la Lionsgate il primo progeeto hollywoodiano dei ninja di Konoha.

Per quanto riguarda Boruto, l’adattamento anime ha visto Boruto e Kawaki combattere contro il malvagio Code, l’attuale capo dell’Organizzazione Kara. Successivamente il manga è tornato con la sua seconda parte intitolata “Two Blue Vortex”, che funge da Shippuden della serie sequel. Questo ha mostrato il tanto atteso time skip con Boruto che ora è diventato il nemico da battere. Oltre ad attendere i quattro nuovi episodi originali della prima serie di Naruto, i fan si chiedono anche quando continuerà la serie anime di Boruto, assente da anni ormai.

