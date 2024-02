Naruto: Masashi Kishimoto parla della scelta del regista per il live-action

È finalmente arrivato il momento per Naruto di unirsi a serie di successo come One Piece, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball e Alita: Battle Angel nel mondo degli adattamenti live-action. Sebbene in passato si fosse già parlato o lasciato intendere di tentativi da parte della Lionsgate di trasformare il Villaggio della Foglia in un progetto live-action, ora è finalmente realtà. Infatti è da poco arrivata un nuovo importate aggiornamento per i fan della serie shonen più amata di sempre. Il regista di Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, porterà il franchise a Hollywood e Masashi Kishimoto non ha altro che parole positive da condividere sul prossimo progetto.

E il famoso mangaka si è espresso a 360 gradi dopo l’annuncio del regista e sul progetto live-action che l’ha reso popolare in tutto il mondo. Confessa infatti che quando ha sentito dell’accostamento di Destin al live-action di Naruto, aveva visto da pochissimo un suo film d’azione di successo. In quel momento il mangaka ha pensato senza dubbi che sarebbe stato il regista perfetto per Naruto. Dopo aver apprezzato altri suoi film e aver capito che il suo punto di forza è creare drammi solidi sulle persone, il mangaka si è convinto che nessun altro regista poteva andare bene per Naruto.

Kishimoto ha anche avuto modo di incontrare Destin. Dopo averlo conosciuto afferma di aver scoperto un regista dalla mentalità aperta e disposto ad accogliere il suo contributo. Fin da subito ha sentito che sarebbero riusciti a collaborare insieme nel processo di produzione.

A parte il coinvolgimento di Destin, Lionsgate non ha rilasciato notizie su una potenziale data di uscita o sul cast allegato al live-action. Chiaramente ora i fan sono in fibrillazione ma allo stesso tempo sperano di poter riceve un prodotto di successo come quello di One Piece.

Masashi Kishimoto, per coloro che desiderano rinfrescarsi la memoria, ha debuttato su Weekly Shonen Jump con il primo capitolo del manga nel 1999. Da allora, il mondo dei ninja ha preso d’assalto quello reale, forgiando un impero degli anime attraverso serie televisive, film e merchandise. Attualmente la serie è ancora in corso con il figlio di Naruto, Boruto. Il giovane Uzumaki infatti ha preso il timone in Boruto: Two Blue Vortex. Si tratta della seconda parte delle avventure del figlio del Settimo Hokage.

Fonte – Comicbook