One Piece: svelati i bloopers della prima stagione del live-action

One Piece è sicuramente la serie shonen dei record raggiunti e infranti e continua a farlo nonostante siano passato oltre 20 anni da quando ha debuttato. E quest’anno lo ha fatto nel modo più inaspettato di sempre, con il debutto della prima stagione dell’adattamento live-action su Netflix. Per comprendere appieno il successo mondiale, basti pensare che dopo aver debuttato a fine agosto, il live-action di One Piece è ancora nella top 10 di Netflix. E con il presente articolo vogliamo riportare un video molto esilarante che mostra i cosiddetti bloopers della prima stagione del live-action.

Come si può vedere nel video presente in cima al presente articolo, si possono vedere una serie di bloopers di One Piece. È possibile vedere diverse scene degli attori che interpretano i loro personaggi, mentre sbagliano le battute. Questi che si possono vedere sono solo un assaggio, in quanto ci saranno molti altri contenuti come questi non rilasciati. L’interpretazione degli attori è piena di dedizione e passione, ma dagli errori sul set si capisce che si sono anche saputi divertire.

Dopo il suo debutto a fine agosto, l’adattamento live-action ha riscosso successo con entusiastiche recensioni da fan e critici. Sotto la supervisione di Matt Owens e Steven Mead, One Piece ha dimostrato che Hollywood può realizzare solidi adattamenti di questo genere. Naturalmente, il team ha goduto della supervisione e della guida indispensabile del mangaka della serie, Eiichiro Oda, in persona. Infatti si è dedicato alla supervisione di ogni fase del live-action. Il successo e il consenso a livello mondiale ha chiaramente portato Netflix a confermare una seconda stagione di One Piece. Tutti gli otto episodi della prima stagione sono disponibili per la visione su Netflix.

Netflix ha adattato gli eventi chiave della Saga dell’East Blue, seguendo le avventure di Monkey D. Rufy. Si tratta del protagonista principale, che ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Il suo sogno più grande è diventare il re dei Pirati e soprattutto trovare il One Piece, il favoloso tesoro nascosto dal precedente Re dei pirati, Gold Roger, su un’isola sconosciuta alla fine della Rotta Maggiore.

Fonte – Comicbook