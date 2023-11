Castlevania: Nocturne: prime immagini di Alucard della seconda stagione

Castlevania: Nocturne è una serie televisiva americana in streaming d’azione dark fantasy animata molto seguita in tutto il mondo. E dopo la conclusione della prima stagione, che ha lasciato i fan sulle spine con un cliffhanger importante, abbiamo recentemente riportato la conferma della seconda stagione. Netflix ha deciso di ambientare la serie molti anni dopo le prime quattro stagioni. Le vicende ruotano sempre attorino a Richter Belmont, impegnato a combattere contro le orde di non morti. E con il presente articolo vogliamo riportare i primi dettagli ufficiali sul design di Alucard per la prossima stagione di Castlevania: Nocturne.

Il finale della prima stagione di Castlevania: Nocturne ha visto Richter e i suoi compagni perplessi nel dover combattere o meno il Messia Vampiro. Grazie al suo potere, le creature della notte sembravano imbattibili. Prima che gli eroi si trovassero faccia a faccia con il loro destino per mano di Drolta, interviene Alucard che lo uccide. Quest’ultimo si è rivelato fondamentale nella prima serie, in quanto ha risolto la situazione, lasciando la porta aperta per un grande cambiamento nella storia per la seconda stagione.

La parte più impressionante della serie sequel è sicuramente la straordinaria animazione e la coreografia. Infatti Castlevania: Nocturne primeggia sia con le sue animazioni sbalorditive che per le scene di combattimento impressionanti. La coreografia delle sequenze di battaglia è un elemento che ha contribuito a spingere le prime quattro stagioni precedenti. Ma non ci sono dubbi sul fatto che Powerhouse Animation ha migliorato ciò che era venuto prima.

I combattimenti sono brutali e veloci, e spesso tengono lo spettatore sulle spine spingendolo a vedere il prossimo grande episodio. Ognuno di questi, poi, mette in mostra le abilità sia degli eroi che dei villain. Powerhouse è riuscita senza dubbi a creare una storia che catturasse l’atmosfera della Rivoluzione francese sia attraverso l’alta società del paese che attraverso la povertà insita nella classe inferiore francese.

Richter Belmont, un discendente del clan di cacciatori di vampiri Belmont, si reca in Francia dopo che un vampiro ha ucciso sua madre Julia. Nove anni dopo, durante la Rivoluzione Francese, Richter vive insieme alla amica maga di sua madre, Tera, e a sua figlia Maria, continuando la missione della sua famiglia di combattere i vampiri e le forze dell’oscurità.

Fonte – Comicbook