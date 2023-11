L’Attacco dei Giganti: prime illustrazioni ufficiali dell’artbook “Fly”

MAPPA ha portato a termine l’adattamento anime de l’Attacco dei Giganti dopo dieci anni dal suo debutto sul piccolo schermo. Da quando è stato rilasciato in grande finale, tutti i fan hanno riflettuto in modo commosso sul viaggio dell’esercito ricognitivo e rimuginano sugli eventi che hanno avuto luogo nel finale della serie. Ma i fan non diranno addio alla serie almeno fino all’anno prossimo. Infatti il franchise tornerà a pubblicare un nuovo artbook nel 2024 che racconterà una nuova storia nell’universo scritto e disegnato da Hajime Isayama. Ci sarà un capitolo speciale di 19 pagine in arrivo ad aprile 2024, e con il presente articolo vogliamo riportare la prima immagine ufficiale del nuovo artbook de l’Attacco dei Giganti che si chiama “Fly”.

L’ultimo episodio de l’Attacco dei Giganti termina con una scena post-credit che lascerebbe anche intendere a un potenziale seguito. Tuttavia Hajime Isayama ha dichiarato più volte di non avere intenzione di tornare a disegnare un sequel a tutti gli effetti. Fortunatamente, il mangaka disegnerà una storia secondaria che sarà pubblicata in “Fly”. I dettagli su questo nuovo racconto sono al momento pochissimi, anche se Isayama ha detto in passato che avrebbe disegnare un nuovo racconto incentrato sul Capitano Levi. E recentemente abbiamo proprio confermato che la storia del one-shot sarà incentrata sull’infanzia del capitano dell’esercito ricognitivo. Come si può vedere dal contenuto condiviso, l’artbook presenterà delle illustrazioni incredibili che i fan non potranno lasciarsi scappare.

Oltre a contenere una nuova storia di Hajime Isayama, “Fly” conterrà anche nuovi e familiari artwork della serie. Proprio come il resto della storia de l’Attacco dei Giganti, il finale dell’anime non presenta un vero lieto fine riguardo il futuro dei personaggi. Infatti Eren Jaeger muore per mano di Mikasa che gli taglia la testa e la giovane Ackerman non poteva fare altrimenti per fermare la Marcia. Quindi Armin, Mikasa e gli altri rimasti dell’esercito ricognitivo dicono addio al loro amico. L’obiettivo di Eren era liberare il mondo da ogni forma di violenza, Ma il ciclo di scontri, sangue e violenze è destinato a ripetersi nel corso dei secoli.

