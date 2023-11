One Piece 1098: Oda non ha completato i disegni del nuovo capitolo

One Piece sta per tornare con un nuovo capitolo che porterà avanti gli eventi della saga finale del manga. Dopo le lunghe battaglie su Wano, Rufy e la sua ciurma hanno finalmente ripreso il mare per proseguire il loro viaggio e in questo modo il mangaka ha aggiornato i fan circa quello che stava accadendo nel resto dei mari. Eiichiro Oda è uno di mangaka più famosi e amati di sempre, tra i pochi ad aver raggiunto una fama mondiale disegnando manga. I record che ha raggiunto One Piece, come anche quelli infranti, sono numerosi. E la sua passione e forte dedizione al lavoro lo ha portato dove si trova ora.

Qualche mese fa, abbiamo riportato la vicende che ha costretto Oda a fermarsi per un mese per poter recuperare dal problema all’occhio che lo aveva messo in difficoltà per circa un anno. Superato questo, il mangaka è tornato più in forma di prima e la qualità dei disegni lo dimostravano. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il prossimo capitolo in uscita questo fine settimana in Giappone risulterà incompleto. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito il contenuto:

Si tratta del capitolo 1098 e si scopre che per la prima volta nella storia di One Piece, Oda non è riuscito a completare il manoscritto finale al 100% riguardo il capitolo nuovo. Il mangaka ha anche rilasciato un messaggio dove rassicura i fan dicendo che nonostante questo, il capitolo è comunque leggibile. Ci sono tutte le vignette e i testi ma ci sono alcune pagine non disegnate al 100%. Infatti alcune vignette presentano solo lo sketch che precede la versione finale. Sono comunque sketch che hanno tanti dettagli, a differenza di quelle che è solito realizzare Togashi in Hunter x Hunter).

Ci sono altre vignette che sono complete al 100%, ma ce ne sono anche altre dove presentano solo sketch e altre non hanno lo schema delle ombre, ma solo sfondi. Oda conclude dicendo potrebbe sembrare piuttosto strano nel vedere tutto questo. Chiarisce però che il capitolo 1098 sarà completo al 100% quando sarà pubblicato il volume 108.