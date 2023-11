Tra le uscite Planet Manga del 9 novembre 2023 troviamo la nuova uscita di One Punch-Man (anche in edizione variant) e il calendario di Spy X Family, offerto insieme all’edizione variant del primo volumetto.

Ricordiamo inoltre tutti gli annunci della casa editrice effettuati a Lucca.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 9 novembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 9 novembre 2023

Shy 13

Manga Fight 63

5,20 €

PERCHÉ SIAMO COSTRETTI A CRESCERE?

Sarebbe bello restare bambini, in un luogo in cui sognare e ridere per sempre. Il piano visionario degli Amararilk diventa una suggestiva proposta che giunge alle orecchie di tutta la gente del mondo: In un giorno di pioggia, sotto l’ombrello, servono l’invito e un’altra cosa…

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 8

Il Mito di Hades

Manga Saga 76

5,20 €

IL PRELUDIO A UNA NUOVA, FURIOSA BATTAGLIA OLTRE I LIMITI DELL’UMANO

Tenma, Yato e Yuzuriha sono intrappolati nell’insidiosa Foresta della Morte, custodita da Veronica di Nasu. In loro soccorso, ecco però giungere lo spavaldo Manigoldo di Cancer…

Undead Unluck 12

Planet Action 78

5,20 €

IL DESTINO DELLA TERRA SEMBRA SEGNATO

La comparsa del misterioso Ruin ha cambiato tutto e stravolto i piani di Andy e Fuko. Tra sgomento e incredulità, è il momento di fare fronte comune e adoperarsi per limitare i danni. Intanto, Undead è pronto a iniziare un nuovo viaggio per riportare indietro Unluck.

Togen Anki: Sangue Maledetto 8

Manga Best 32

5,20 €

ONI VS MOMOTARO A NERIMA, TOKYO!

Tsukuyomi Momoka userà il potere dei tarocchi per confondere Mudano? Nel frattempo, Shiki deve trovare il modo di farsi ascoltare da Mikado, anche a costo di costringerlo con la forza. Lo scontro si fa sempre più incandescente!

Boruto: Naruto Next Generations 20

5,20 €

SI CONCLUDE QUI LA PRIMA SERIE

La profezia di Momoshiki si avvera: Boruto perde tutto ciò che ha, eccetto la propria determinazione. Il ragazzo non si dà per vinto e decide di lottare contro il destino e gli dei pur di riprendersi la propria vita. Un eccezionale alleato lo accompagnerà nella nuova avventura.

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 7

Collana Japan 177

5,20 €

COSA FAI QUANDO SCOPRI CHE, QUALSIASI SCELTA TU FACCIA, PERDERAI?

Kai ha la possibilità di ottenere i poteri dell’ametista, ma questo comporta il sacrificio di qualcosa di molto importante. Anche la piccola Urumi è in competizione per guadagnare i poteri, e lei la sua decisione l’ha già presa…

Sakura, Saku 5

Manga Love 171

5,20 €

SENZA PIÙ OSTACOLI?

Ora che Saku si è chiarita Kotono, la sua migliore amica,, non c’è più nulla a impedirle di confessare i propri sentimenti ad Haruki, eccezion fatta per la sua timidezza e… un colpo di scena! Forse Saku ha scoperto l’identità del suo famoso angelo custode e questo complica il suo rapporto con Haruki…

Sakamoto Days 10

Generation Manga 44

5,20 €

INFORMAZIONI PREZIOSE

Sakamoto e Shin se la cavano bene ad affrontare killer e altre minacce letali, ma sono altrettanto in gamba come detective? Per contrastare il temibile Slur, devono trovare il leggendario Databank, che si cela nella scuola per sicari… Ma non sanno nemmeno che forma abbia! Il volume avrà una fascetta con un saluto e un disegno del sensei Gege Akutami, l’autore di Jujutsu Kaisen.

One Punch-Man 28

Manga One 49

5,20 €

One Punch-Man 28

Variant

Manga One 49

7,00 €

IL CULT FIRMATO ONE & YUSUKE MURATA

Genos è entrato in azione per dare una mano a Tornado, impegnata in una devastante battaglia senza esclusione di colpi contro la gigantesca Psychos! Uno scontro di queste dimensioni, però, coinvolgerà molti altri eroi…

Yomi no Tsugai 3

Early Access Variant

Manga Run 27

7,00 €

IL NUOVO, IMPERDIBILE MANGA DI HIROMU ARAKAWA,

L’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST

Dopo aver contribuito a respingere un assalto di Tsugai sconosciuti alla residenza della famiglia Kagemori, Yuru riesce finalmente a parlare faccia a faccia con Asa. Ma quello che scoprirà su sua sorella lo lascerà senza parole…

Spy x Family Calendario 2024 + Variant

24,90 €

DIVERTITEVI A SCEGLIERE IL VOSTRO PERSONAGGIO PREFERITO CON QUESTA GALLERIA D’ECCEZIONE CHE DARÀ AL VOSTRO 2024 UN TOCCO TOP SECRET!

Le atmosfere irresistibilmente comedy della spy story più accattivante del momento vi regaleranno dodici mesi assolutamente unici. Oltre al calendario, in questo bundle troverai Spy×Family 1 in edizione variant.

