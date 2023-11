Il gran finale di Attack on Titan è uscito su Crunchyroll durante la notte del 5 novembre e da come avevamo anticipato ha anche mandato in crush Crunchyroll per un po di tempo, rappresentando la voglia del pubblico di godersi questa grandissima parte finale, che chiude un racconto durato 10 anni, se consideriamo la controparte anime. La Marcia dei Colossali è stata al centro di questa ultima puntata, mentre Armin ha fatto parte di un colpo di scena importante, così come racconta la sua doppiatrice giapponese: Marine Inoue.

“Abbiamo atteso per molto tempo questo finale, e finalmente è arrivato. Ci abbiamo messo anima e cuore e da come avete visto verso la fine della puntata si è palesata una scena speciale. Tale contenuto ha messo al centro Eren e Armin appunto e quanto l’ho doppiata mi sono chiesta cosa provassero i due in quel momento: per me quella sequenze è una parte cruciale del finale.”

Come leggiamo su Comic Book la doppiatrice ha anche parlato della sua scena preferita: “Credo che la mia scena preferita di tutto l’anime è presente nella terza stagione, quando Armin affida e passa il suo sogno a Eren. Questa azione da parte del personaggio per me è stata davvero rilevante e forse è stata la cosa migliore fatta da Armin in questi 10 anni di Attack on Titan”.

Attack on Titan: la doppiatrice di Armin parla del gran finale

Anche se Armin ha acquisito il potere del Titano Colossale mangiando Bertholdt, il soldato del Reggimento Scout è stato piuttosto categorico quando si è trattato di non usare l’abilità. Questo ha raccontato molto del personaggio, forse uno dei più sfaccettati di sempre all’interno della storia, capace di affrontare le sue paure e le sue difficoltà nel continuare a vivere in un mondo devastato come quello di AoT appunto.

Fonte Comic Book