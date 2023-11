L’Attacco dei Giganti: spiegato il finale dell’episodio conclusivo

L’Attacco dei Giganti è finalmente giunto al termine dopo dieci anni dal suo debutto sul piccolo schermo. E i momenti finali della serie hanno lasciato intendere che tutta la serie di distruzione e sofferenza abbia portato a un futuro luminoso. Tutti i fan erano ansiosi di guardare come si sarebbe concluso lo scontro che Eren Yeager aveva avviato, con lo scopo di porre fine a tutte le guerre. La sua soluzione però era disumana: bisognava uccidere tutti al di fuori dell’isola di Paradis per ottenere una parvenza di pace. Ma quando l’episodio finale ha rivelato il suo vero piano, Eren ha messo gli occhi su ciò che sarebbe accaduto dopo quel genocidio.

Lo scopo dei protagonisti è quello di fermare la Marcia dei Colossali. E dopo la conclusione della battaglia si scopre che il futuro che vedeva era tetro. Il suo obiettivo era di fermare tutti i combattimenti, ma le sua azioni sanguinose avrebbero solo causato una serie di guerre e combattimenti in futuro.

Il finale della quarta stagione del L’Attacco dei Giganti vede Mikasa e gli altri riuscire a separare Ymir dal controllo di Eren, dopo aver ucciso Zeke. Da questo punto in poi, presto il combattimento giunge al termine. Infatti Mikasa riesce a sferrare il colpo finale e tagliare la testa a Eren nella sua forma di Gigante Fondatore. Questo ha attivato una serie di ricordi che hanno mostrato Eren usare il suo potere per contattare i suoi amici prima che il combattimento finisse. Ha spiegato a ciascuno di loro che mirava alla distruzione dell’umanità e che li spingeva a combattere perché voleva che diventassero eroi.

Per paura di ritorsioni da parte del mondo esterno, voleva assicurarsi che Paradis avesse coloro che combattevano per l’umanità. E nonostante Armin volesse trovare un altro modo, il genocidio totale era solo quello che Eren voleva, una volta ottenuto il potere per cambiare il mondo. Dopo la battaglia, si scopre che Armin e gli altri stanno cercando di raggiungere Eldia per chiedere la pace con un gruppo di nazioni alleate.

Come spiega Historia, un gruppo di Yeageristi sale al potere a Eldia per prepararsi a un potenziale attacco dal mondo esterno. Considerando Eren una sorta di martire, credono davvero che il conflitto sia l’unico modo di agire. Mentre Mikasa e gli altri vivono i loro ultimi momenti in pace, l’anime mostra che la società continua ad avanzare.

Nonostante gli sforzi di Eren per porre fine al ciclo di guerre e distruzione, l’umanità continuerà ad avanzare e ad annientarsi a vicenda. Questa battaglia brutale si è conclusa con la morte dell’80% della popolazione mondiale, e il ciclo di ripresa e combattimenti continua diversamente.

Fonte – Comicbook