Attack on Titan è pronto per arrivare alla corte del pubblico dopo un tasso considerevole di tempo, e a quanto pare il gran finale anime targato Studio MAPPA conterrà delle aggiunte non viste all’interno dell’opera cartacea, così da deliziare e sorprendere i fan della versione originale: ma questi contenuti inediti andranno a incidere sul finale? O sarà sempre lo stesso? Questo non lo sappiamo ma probabilmente potrebbe essere “viva” questa congettura.

Come leggiamo su Comic Book, tramite una nota condivisa dallo stesso autore sui social abbiamo avuto la conferma di queste aggiunte inedite: “Sono molto contento ed emozionato di come finirà l’anime e non vedo l’ora di ammirare il lavoro di MAPPA. Su mia richiesta ho potuto partecipare a questa tanto attesa conclusione con una mia aggiunta inedita: vi prego di guardare tutto fino alla fine”.

Questa frase può confermare tutto e niente ma allo stesso tempo parlando di “Extra” l’autore potrebbe parlare di aver aggiunto alla fine dell’anime quelle vicende presenti nel capitolo aggiuntivo, dopo che il pubblico ha avuto da ridire con l’ultimo capitolo pubblicato qualche anno fa. Sarà quindi un occasione per il mangaka di dare un volto nuovo alla sua storia? O non vuole distaccarsi molto dall’opera originale?

Attack on Titan: il finale animato potrebbe aggiungere altro rispetto al manga?

A Special Message From Hajime Isayama pic.twitter.com/6mGEDa3FE1 — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) November 1, 2023

Non ci resta che attendere la conclusione ufficiale dell’anime che avverrà il 4 novembre in Giappone, per poi essere distribuito a livello globale come sempre su Crunchyroll qualche ora dopo la trasmissione ufficiale. La Marcia di Eren giunge al termine e finalmente vedremo se quest’ultima riuscirà a compiere la sua impresa o meno.

Se volete riguardare la prima e spettacolare parte come ben sapete è presente solamente su Crunchyroll, mentre le altre stagioni anche su altre piattaforme. Pronti per il gran finale? Manca davvero poco.

Fonte Comic Book