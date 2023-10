Attack on Titan sta per concludere la sua corsa per quanto riguarda l’anime, in uscita il 4 novembre su Crunchyroll. Dopo un ultimo trailer MAPPA sta per affrontare finalmente tutti i pareri del pubblico per quanto riguarda la fine della storia, proprio come fatto da Isayama all’epoca quando ha pubblicato ufficialmente l’ultimo capitolo della sua cruenta epopea, destinata a rimanere per sempre nella storia del medium nipponico.

Oltre questo, per chi non lo sapesse è previsto un One-Shot ambientato nel crudo mondo di AOT, e così come leggiamo su Comic Book è stato offerto al pubblico un primo sguardo a questa storia di prossima uscita, tramite la diffusione di alcune tavole ancora in fase di finitura. Nell’aprile del 2024 sarà distribuita questa nuova opera cartacea intitolata “Attack on Titan – Fly”, dove all’interno ci saranno delle illustrazioni, delle informazioni sulla lavorazione del manga, senza dimenticarci di questa nuova storia appena citata.

Tale vicenda vedrà al centro Levi a quanto pare e in calce potete vedere le prime bozze. Purtroppo non abbiamo delle tavole chiare ma fidandovi di noi tali sketch mettono a fuoco uno dei personaggi della serie più amati, nonché uno dei più forti per quanto riguarda l’eliminazione dei Giganti:

🚨 "Attack on Titan – FLY" art book 🚨 "Bad Boy" (18-page new manga drawn by Hajime Isayama) 4 draft pages are now revealed ✍️ It's a new story about Levi's childhood 📌 📅 April 30, 2024 pic.twitter.com/xNypLJQvPr — Attack On Fans (@AttackOnFans) October 30, 2023

Attack on Titan: ecco un primo sguardo la nuovo manga One-Shot

Le bozze mostrano un immagine di Levi con sua madre, mentre poco dopo vediamo lui sofferente circondato da molti adulti. Il crudo ambiente che conosciamo sarà senza dubbio presente anche in questa storia inedita, a quanto pare rivelatrice di alcuni dettagli profondi della storia di Levi, dove probabilmente verranno mostrati al lettore anche le conseguenze della morte di sua madre.

La storia uscirà nel 2024, qualche mese dopo la fine ufficiale dell’anime, che avverrà il 4 novembre. Il nuovo libro come accennato conterrà molto materiale inedito e oltre il One-Shot anche info e illustrazioni saranno pubblicate apposta per l’occasione.

Fonte Comic Book