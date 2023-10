Attack on Titan: una nuova visual fa partire il conto alla rovescia per il gran finale

Studio MAPPA dopo tante peripezie trasmetterà il gran finale dell’anime di Attack on Titan, iniziato ormai 10 anni fa, anche se alla guida delle prime stagioni non era questo studio di animazione a dirigere il tutto. Siamo ormai vicini e il mese scorso è stata anche pubblicata la data di trasmissione ufficiale, confermata per il 4 novembre, quindi venerdì della settimana prossima. Come leggiamo su Comic Book è stata pubblicata una visual che inizia il conto alla rovescia, mentre il trailer finale non è ancora stato pubblicato.

La prima parte di questa conclusione animata, disponibile su Crunchyroll ha visto la terribile avanzata di Eren verso l’umanità con la sua Marcia dei Colossali, volta appunto a distruggere definitivamente l’umanità, compiendo un vero e proprio genocidio. Armin e Mikasa dopo il sacrificio di Hange si ritrovano di fronte a Eren, anche se come ben sappiamo non sono ancora riusciti a fermarlo.

Tramite l’account ufficiale di AOT possiamo vedere una visual altamente inquietante, dove al centro vediamo Eren appunto, che con uno sfondo molto familiare per gli spettatori indica che manca poco ormai alla conclusione della sua storia in versione animata, ricordandovi la conclusione del manga avvenuta ormai alcuni anni fa. Quando la visual è stata pubblicata segnava 10 giorni alla trasmissione dell’episodio, ma dal momento in cui leggerete questo pezzo mancherà ancora di meno.

La Marcia dei Colossali non assesta la sua “camminata” e neanche Armin e Mikasa possono fermare Eren, intento a portare a termine il suo folle piano. Il gran finale è previsto per il 4 novembre come accennato e il pubblico se è stato esente da spoiler in questi mesi si ritroverà di fronte una conclusione davvero complesso e sfaccettata, che ancora oggi fa discutere gli appassionati.

