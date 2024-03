Blue Box: il nuovo trailer svela la finestra di uscita ufficiale dell’anime

Blue Box farà è pronto a fare il suo atteso debutto ufficiale sul piccolo schermo. E attraverso un nuovo trailer, l’anime ha rivelato la sua finestra di uscita ufficiale con un nuovo trailer. Blue Box è uno dei manga di ultima generazione di successo pubblicato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Ora sta per debuttare sul piccolo schermo e in occasione dell’Anime Japan di quest’anno, sono arrivati alcuni importanti aggiornamenti. Anche se finora non ci sono state molte novità riguardanti la prima stagione dell’anime, Blue Box ha confermato che debutterà nell’autunno di quest’anno, quindi non passerà molto tempo prima della sua anteprima.

Infatti è ufficiale che Blue Box sarà presentato in anteprima nel mese di ottobre e quindi farà parte del programma dell’autunno 2024. Anche se la serie deve ancora confermare una data di uscita precisa, è possibile guardare il nuovo trailer, condiviso in cima al presente articolo. Questo nuovissimo trailer di Blue Box mostra novità legate al cast del doppiaggio dell’anime e anche come apparirà sul piccolo schermo quando arriverà questo autunno.

Al momento non abbiamo informazioni riguardanti i suoi piani di streaming internazionale. Ma si scoprono interessanti informazioni riguardanti lo staff che lavora all’anime. Infatti Yuichiro Yano dirigerà l’anime per Telecom Animation Film e Unlimited Produce di TMS. Yuko Kakihara si occuperà delle sceneggiature e Miho Tanino disegnerà i personaggi. Riguardo il doppiaggio Shoya Chiba darà la sua voce a Taiki Inomata, Reina Ueda sarà Chinatsu Kano e Akari Kitō interpreterà Hina Chono. Si uniranno anche Chiaki Kobayashi che sarà nei panni di Kyo Kasahara e Yuma Uchida che doppierà Kengo Haryu.

Blue Box è un manga shonen scritto e disegnato da Kōji Miura, serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dal 12 aprile 2021. Le vicende ruotano attorno a Taiki Inomata, uno studente delle mede che frequenta la Eimei Academy. Si tratta di una scuola con un importante programma sportivo e il ragazzo fa parte della squadra di badminton maschile. Per di più è innamorato della giocatrice di basket Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina in palestra. Un giorno la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki per qualche ragione. Volendo diventare un degno compagno per Chinatsu, il giovane insegue il suo stesso sogno, ossia partecipare alle Nazionali iniziando ad allenarsi più duramente.

Fonte – Comicbook