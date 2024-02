Kagurabachi sta superando le aspettative dell’editor di One Shonen Jump

Kagurabachi sta alzando l’asticella per il mondo del manga. L’anno scorso, questa serie shonen sovrannaturale ha debuttato suscitando un’entusiasmo travolgente, e il manga non sembra conoscere pause. Ora, il primo volume di Kagurabachi ha fatto il suo ingresso in Giappone, ottenendo un notevole successo di vendite che ha attirato l’attenzione di Shihei Lin, uno dei vice caporedattori di Shonen Jump.

Attraverso X (Twitter), si è affrontato il recente lancio del primo volume di Kagurabachi in Giappone. Il manga è riuscito a esaurire rapidamente le scorte nei negozi e nei negozi digitali come Amazon. Rapporti confermano che ristampe per Kagurabachi sono in arrivo, e dopo aver esaminato la popolarità del manga online, Lin ha ammesso che Kagurabachi segna una nuova era per il manga.

“La scorsa settimana è stato distribuito il primo volume di Kagurabachi di Weekly Shonen Jump, e ho deciso di dare un’occhiata all’hashtag #Bachiflex utilizzato dai lettori all’estero per incoraggiare l’acquisto del prodotto. Ci sono segnalazioni di fan provenienti da paesi stranieri che acquistano Kagurabachi. È pieno di post in tutto il mondo su fan che hanno ottenuto il primo volume del fumetto uscito in Giappone la scorsa settimana insieme alla bandiera del loro paese. Naturalmente, è un manga giapponese e non c’è ancora una versione tascabile tradotta”, ha scritto.

“Sono rimasto impressionato, anche se è diventato più facile ottenere fumetti giapponesi all’estero oggigiorno nei negozi locali Kinokuniya. L’era in cui le serie diventavano popolari all’estero solo dopo essere state trasformate in anime è finita. Con MANGA Plus, le nuove serie possono ora essere lette in Giappone e in tutto il mondo allo stesso tempo. Ho nuovamente sentito che siamo ora in un’epoca in cui il manga può guadagnare popolarità in tutto il mondo.”

The Deputy-Editor in Chief at Shonen Jump+ has made a tweet recognizing Kagurabachi's insane popularity all over the world, and also acknowledged the #BachiFlex tag too!! I think it's safe to say now that we have officially made it guys!!#Kagurabachi #カグラバチ pic.twitter.com/uSn3LPDYb2 — Kagurabachi News (@KagurabachiNews) February 8, 2024

Naturalmente, Lin ha ragione riguardo alla portata globale del manga. L’industria genera miliardi di dollari ogni anno, e le vendite stanno crescendo anche negli Stati Uniti. Grazie ai servizi di simulpub come Manga Plus e l’app Shonen Jump, le serie provenienti dal Giappone possono ottenere una visibilità globale se hanno ciò che serve per avere successo. E chiaramente, Kagurabachi ne è un esempio lampante.