Blue Exorcist: annunciata la quarta stagione animata

La serie anime di Blue Exorcist è tornata quest’anno con la terza stagione dopo anni di assenza sul piccolo schermo. Questa però si è recentemente conclusa questo inverno, ma per tutti i fan della serie c’è una notizia importante. Infatti Blue Exorcist tornerà sul piccolo schermo con una quarta stagione già in lavorazione, il cui debutto è previsto per la fine dell’anno. Blue Exorcist ha sorpreso tutti con un ritorno inaspettato annunciato in occasione del Jump Festa 2023. Dopo diversi anni infatti, la serie shonen è tornata sul piccolo schermo con una nuova stagione anime che ha adattato la saga degli Illuminati di Shimane, direttamente dal manga di Kazue Kato.

Questa terza stagione ha riacceso l’entusiasmo di tutti i fan, che si sono tuffati in nuovi episodi rilasciati come da programma invernale del 2024. E ora che la terza stagione dell’anime si è conclusa, Blue Exorcist tornerà con una nuova stagione come si può vedere dal trailer condiviso in cima al presente articolo.

In occasione dell’evento Anime Japan 2024, Blue Exorcist ha annunciato la quarta stagione dell’anime, che si chiamerà “Beyond the Snow Saga”.

Blue Exorcist – Beyond the Snow Saga deve ancora confermare il suo staff di produzione, il cast di doppiaggio e altro. Ma mentre l’anime si prepara a tornare per la prossima stagione alla fine di ottobre, le prime tre stagioni sono disponibili in streaming con Crunchyroll. L’ultima stagione di Blue Exorcist, Shimane Illuminati Saga, è andata in onda durante l’inverno ed è durata 12 episodi.

Al centro degli eventi di questo arco narrativo da poco concluso, ci sono Rin e i suoi amici che hanno sconfitto con successo il Re Impuro dopo il suo risveglio a Kyoto. Dopodiché sono tornati alla loro vita quotidiana all’Accademia della Vera Croce. Tuttavia, i Cavalieri iniziano a ricevere un numero crescente di segnalazioni, dato che un’ondata di strani eventi inizia a diffondersi in tutto il mondo.

Nel frattempo, Rin e gli altri Exwire lavorano per risolvere questo misterioso fenomeno che affligge la scuola. Ma mentre il Festival dell’Accademia della Vera Croce è in corso, Lucifero, il Re della Luce e Comandante degli Illuminati appare all’improvviso. Quest’ultimo dichiara guerra ai Cavalieri della Vera Croce per resuscitare il dio demone Satana e ricongiungere il regno degli umani, Assiah, al regno dei demoni, Geenna.

Fonte – Comicbook