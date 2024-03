Tra le uscite J-POP Manga del 27 marzo 2024 troviamo le missioni di soccorso sulle Alpi settentrionali del Giappone dell’intrepido Sanpo con Gaku 5 e le avventure di Lynn nel fantasy fuori da tutti gli schemi e ad alto contenuto erotico Rosen Garten Saga con il secondo volume della serie.

Continuano Choujin X 7, Jujin Omegaverse: Remnant 7, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 14, My Charms Are Wasted 6, Polaris Will Never Be Gone 1, Re:Zero Stag. IV – 6, Squalificati – Ranger Reject 10.

Le uscite J-POP Manga del 27 marzo 2024

Choujin X 7

di Sui Ishida

6,90€

Tokio torna a Yamato ma non fa nemmeno in tempo a riunirsi ai membri della Yamatomori, che l’organizzazione lo informa che sta per mettere in atto una strategia per un nuovo scontro con Zora. La battaglia che collegherà passato, presente e futuro dei Choujin sta per iniziare!

Rosen garten Saga 2

di Fujisakimori e Bakotsu Tonooka

7,50€

Dopo essere scampati all’attacco di un drago, Lynn e i suoi compagni raggiungono il regno di Burgundy, dove avrà luogo il Rosen Garten Schlacht! Riusciranno a prevalere sulle altre squadre e sui variegati gusti sessuali dei loro componenti?!

Gaku 5

di Shinichi Ishizuka

15,00€

Sanpo Shimazaki ha dedicato la vita alla montagna. È considerato uno specialista delle vette più elevate e, in qualità di membro volontario della squadra di soccorso delle Alpi settentrionali del Giappone, sfrutta ogni giorno la propria conoscenza per salvare camminatori disattenti, sciatori in pericolo e scalatori incoscienti. Perché amare la montagna non significa solo apprezzarne l’immensa bellezza ma anche rispettare le spaventose e innumerevoli asperità che nasconde e conoscere tutti i metodi per sopravvivere in quelle condizioni inimmaginabili. Scopri le avventure mozzafiato degli uomini che vegliano sulla vita degli alpinisti, spostando sempre più in avanti l’asticella dei propri limiti lungo i sentieri non battuti dell’avventura.

Jujin Omegaverse: Remnant 7

di Hana Hasumi

6,90€

Daath e Jusa salvano Will, rimasto coinvolto nel caso dei rapimenti: a quel punto l’uomo, che ha sempre sofferto per il suo destino, confida loro qualcosa di inaspettato… Sembra tornare la pace, ma all’improvviso il fisico di Daath va incontro a strani cambiamenti. Per ritrovare la serenità, i due decidono di fare visita a delle persone molto speciali per Juda…

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 14

di Coolkyoushinsha

6,50€

Tohru, per diventare ancora più forte, è alla ricerca di un’arma adatta a lei. A Kobayashi viene affidato un misterioso potere da un drago sconosciuto. Diversi abitanti di un altro mondo sembrano aver intenzione di trasferirsi nel nostro. A prima vista, la città è diventata terreno fertile per la coesistenza di umani e draghi.

My charms are wasted 6

di Ran Kuze

6,50€

Dolci merende, sale giochi, accessori coordinati… Mona chiede a Medaka di fare tutta una serie di cose da “coppietta”! Nel frattempo, anche Asahi Shonan, sua acerrima rivale, comincia a farsi avanti con più decisione…

Re: zero – Il santuario e la strega dell’avidità 6

di Tappei Nagatsuki e Yu Aikawa

6,50€

Dopo aver partecipato al secondo tea party con Echidna, il ragazzo torna al sepolcro e si imbatte in Satella, la misteriosa Strega dell’Invidia che gli sussurra parole d’amore mentre lo avvolge in una fitta ombra nera…

Squalificati – Ranger Reject 10

di Negi Haruba

6,50€

Incredibilmente, D è riuscito ad assassinare Red. Tuttavia gli scontri domenicali continuano a tenersi senza problemi, e ciò gli fa sembrare di non aver concluso nulla. Nel frattempo, il corpo dei ranger è alle prese con i misteriosi Kaiju che imperversano per la città, ma non ottiene altro che la sfiducia dei cittadini, mentre il sostegno della Società Protezione Kaijin continua ad aumentare, determinando una profonda spaccatura della popolazione in due fazioni contrapposte!

Polaris Will Never Be Gone 1

di Eke Shimamizu

6,50€

Mizumi è una liceale che non riesce ad accettare la morte della sua idol preferita. Due anni dopo l’accaduto, infrange un tabù per dimostrare la sua immortalità e far capire a tutti che Sora era una vera divinità scesa in terra. Una storia sconvolgente ambientata in un presente saturo di “like”!

