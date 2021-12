Sta per arrivare il videogioco di Miss Kobayashi’s Dragon Maid. Il manga di Cool Kyoushinsha godrà, quindi, di un adattamento riservato alle console Playstation 4 e Nintendo Switch.

La data di rilascio prevista per l’occasione è quella del 24 marzo del 2022. Ad ogni modo, non è stato ancora chiarito se la versione in lingua inglese verrà proposta assieme a quella localizzata per il mercato nipponico.

Lo sviluppo del gioco è stato affidato a Kaminari Games. Inoltre, verrà messa in vendita un’edizione a tiratura limitata contenente una guide book, un contenuto manga extra e un esclusivo illustration book.

Anime e manga di Miss Kobayashi’s Dragon Maid in Italia

L’anime di Miss Kobayashi’s Dragon Maid è disponibile su Crunchyroll:

La signorina Kobayashi è una giovane impiegata che vive una vita solitaria e noiosa, divisa tra casa e ufficio. Finché un giorno non salva un drago in difficoltà. Il drago in questione si chiama Tohru e, tramite la magia, si trasforma in una adorabile ragazza umana (a parte corna e coda, ovvio) ed è disposta a fare qualsiasi cosa pur di ripagare il suo debito. Cosa ne pensi a proposito la signorina Kobayashi è del tutto irrilevante. Con un drago come coinquilina, la vita di Kobayashi non sarà più la stessa (e vorrei vedere…).

Il manga, invece, debutterà in lingua italiana grazie al contributo della casa editrice J-POP: