Re: Zero: un nuovo trailer annuncia la terza stagione dell’anime

Re: Zero -Starting Life In Another World è uno dei migliori rappresentati del genere isekai e dark fantasy. Nasce dalla mano di Tappei Nagatsuki, che ha iniziato la pubblicazione sul sito web Shosetsuka ni naro nel 2012. La versione light novel con illustrazioni di Shin’ichiro Otsuka è invece incorso dal 2014.

Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che l’Anime Japan 2023 ha confermato che è in arrivo la terza stagione dell’anime.

Questo importante aggiornamento è anche accompagnato da un nuovo trailer. In questo modo i fan possono capire quello che dovranno aspettarsi dai prossimi episodi che riportano Natsuki Subaru ed Emilia. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata al trailer.

La nuova stagione appena annunciata avrà tanto materiale su cui poter lavorare tra la serie di light novel, la serie di romanzi e anche i diversi adattamenti manga, che hanno dato alla storia di Natsuki alcuni ritmi ed eventi importanti nel corso degli anni.

Al momento non ci sono abbastanza dettagli per poter parlare di una data o di una finestra di uscita di Re: Zero – Starting Life In Another World. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Studio White Fox è lo studio di animazione che si è impegnato per lo sviluppo delle due precedenti stagioni dell’anime. Tuttavia, almeno al momento, non c’è nessuna conferma sul suo ritorno per la prossima stagione. Come molti altri anime, Re: Zero ha dovuto affrontare diversi ostacoli legati alla pandemia di coronavirus, causando alcuni ritardi. Gli episodi dell’adattamento anime della serie scritta da Tappei Nagatsuki e illustrata da Shin’ichirō Otsuka sono disponibili su Crunchyroll sottotitolati in italiano.

Le vicende di Re: Zero ruotano attorno al protagonista di nome Subaru Natsuki. Quando torno da un conbini, lo studente si ritrova improvvisamente in un altro mondo. Prima ancora di poter realizzare quando stesse accadendo, ancora sotto shock subisce un anche un attacco. Tuttavia una misteriosa ragazza dai capelli d’argento e un gatto fatato lo salvano. Subaru cerca di collaborare con la ragazza per ricambiare il favore, fino a quando vengono attaccati di nuovo e uccisi. Subaru si risveglia nello stesso posto in cui si è ritrovato in questo nuovo mondo per la prima volta e lì capisce di poter ritornare indietro attraverso la morte. In altre parole può riavvolgere il tempo quando muore. L’obiettivo del protagonista è salvare la misteriosa ragazza dal tragico destino.

