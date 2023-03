Crunchyroll annuncia i nuovi anime in arrivo doppiati in italiano

Crunchyroll è il servizio di streaming più famoso in tutto il mondo come distributore principale di film e serie televisive prodotti dai media dell’Asia orientale, compresi gli anime giapponesi. Oggi abbiamo il piacere di riportare che il sito ufficiale di Crunchyroll ha annunciato altri nuovi anime che saranno doppiati in italiano e che quindi si aggiungeranno agli altri titoli doppiati in vista della primavera.

Tra le novità più importanti riportiamo che faranno parte del palisesto della stagione primaverile di quest’anno bisogna menzionare Hell’s Paradise e MASHLE.

La prima stagione animata di Hell’s Paradise e Mashle arriveranno in primavera quest’anno e al momento non ci sono dettagli sulla data di uscita. Tanto meno non abbiamo modo di fornire dettagli sugli attori che doppieranno i personaggi.

Hell’s Paradise è un manga scritto e disegnato da Yuji Kaku, serializzato dal 2018 al 2021 sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shueisha. Le vicende ruotano attorno al ninja Gabimaru, considerato imbattibile, prossimo alla sua esecuzione. Il ninja vuole solo farla finita, tuttavia arriva una proposta della carnefice Asaemon che risveglierà in lui la furia di un tempo. Questa proposta consiste nel potergli permettere di tornare da sua moglie, ma solo se accetterà di avventurarsi in una terra pericolosa per recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun.

Mashle invece è un manga un manga scritto e disegnato da Hajime Kōmoto ancora in corso. Le vicende sono ambientate in un mondo dove la magia è al centro di tutto e viene usata in modo costante. Il protagonista è Mash, è privo di poteri magici e vive nella foresta con suo padre. Trascorre il tempo allenando il suo corpo per cercare di compensare la mancanza della magia. Un giorno però la sua vita cambia completamente portandolo a entrare all’Accademia Magica Easton per proteggere suo padre.

Gli altri anime in arrivo questa primavera li riportiamo nella lista che segue:

Hell’s Paradise I Got a Cheat Skill in Another World KamiKatsu: Working for God in a Godless World MASHLE Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage The Legendary Hero Is Dead!

Fonte – Crunchyroll