Togashi torna in grande stile!

Hunter x Hunter è finalmente tornato sulle pagine di Shonen Jump e anche gli altri mangaka della rivista in questione hanno commentato e condiviso questo atteso ritorno, e oggi tramite Comic Book vi riportiamo il tutto.

Come ben sapete il manga è rimasto fermo per ben quattro anni e l’utenza appassionata sembrava essersi quasi arresa, rassegnata all’idea che non avrebbero mai visto la fine delle avventure di Gon e i suoi compagni.

Ma qualche mese fa tutto è cambiato e Togashi sembra essere tornato alla grande, visto che ha assunto un nuovo team di collaboratori per portare a termine i capitoli prefissati, che al momento hanno superato il numero 400 mentre per quanto riguarda la serializzazione ufficiale siamo al 391.

Tra i primi complimenti condivisi troviamo quello di Yuto Suzuki, creatore di Sakamoto Days, che ha discusso in maniera ironica quale tipo di Nen possedesse: “Ho fatto il test, e a quanto pare sono tipo Conjuration, anche se gli altri mi dicono che sono più tipo da “Emissione”.

Successivamente è arrivato anche l’autore di Tokyo Demon Bride Story, Tadaichi Nakama, che ha discusso della sua scena preferita del manga di Togashi: “La mia scena preferita del manga è quando Nobunaga estrae la spada sulla strada”.

Hunter x Hunter: il ritorno di Togashi viene celebrato dai mangaka di Shueisha

Poi abbiamo letto anche del commento dell’autore di Me & Roboco, Shuhei Miyazaki, che ha apertamente celebrato l’incredibile lavoro di Togashi, definendosi onorato di essere sulla stessa rivista del suddetto: “Finalmente Hunter x Hunter è tornato alla grande, e io non posso che essere onorato di far parte dello stesso progetto”.

Infine, tra tutti i commenti di questi noti autori della rivista di Shueisha, troviamo anche il genio dietro Ginka e Gluna, Shinpei Watanabe, anch’esso contento del ritorno e onorato di essere sulla stessa rivista del medesimo:

“Incredibile di come sia finalmente arrivato il giorno del grande ritorno; un ritorno inatteso di un manga che mi ha letteralmente rapito da bambino! Un’emozione davvero meravigliosa per tutti noi!”

Mangaka commenting on Hunter x Hunter returning back to Weekly Shonen Jump pic.twitter.com/J3tVQDHXu8 — Hunter❌Hunter (@HxHSource) October 23, 2022

Da come possiamo leggere tutti attendevano il ritorno di Togashi sulla rivista, compresi altri artisti del settore, alcuni anche cresciuti con le vicende di Hunter x Hunter.

Twitter – Fonte CB