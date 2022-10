Il capitolo 371 di Hunter x Hunter è finalmente approdato su MangaPlus e nel corso di questi mesi per via della prematura scomparsa dell’autore di Yu-Gi-Oh Kazuki Takahashi, la rivista Shonen Jump ha omaggiato l’artista con la pubblicazione dei commenti degli altri mangaka della rivista, e questa volta è toccato anche a Togashi.

Tramite CB leggiamo il commento molto profondo e nostalgico, e a quanto pare Togashi ha deciso di iniziare così la sua nuova ripresa sulla rivista di Jump a proposito di Hunter x Hunter: “Scherzavamo spesso sui titoli delle nostre serie, dato che i suddetti portavano entrambi “sfiga”. Che la terra ti sia lieve, riposa in pace”.

In calce potete anche vedere una clip d’esordio di Shueisha per quanto riguarda l’arrivo e anche il ritorno del nuovo capitolo:

Hunter x Hunter 371: Togashi omaggia l’autore di Yu-Gi-Oh

Hunter x Hunter ha subito uno stop durato più di quattro anni e ora il tutto si è risolto con il ritorno ufficiale del sensei Togashi insieme al suo nuovo team creativo.

Come ben sapete i suoi problemi alla schiena hanno condotto l’autore a fermare il suo lavoro tante volte, e nonostante abbia tentato la ripresa quest’ultimo si è bloccato per ben quattro anni fino all’annuncio del suo ritorno qualche mese fa che ha segnato un traguardo importante per lui e per tutti gli appassionati. Tutto arriva da CB.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto la conferma ufficiale della conclusione del nuovo volume del manga e successivamente anche l’annuncio ufficiale della produzione da parte di Togashi di altri 10 capitoli.

Hunter x Hunter ha visto il suo ritorno qualche mese fa da parte del suo autore Togashi, che aveva lasciato la storia sospesa da ormai quattro anni senza toccare nemmeno un foglio o un pennino per portare avanti le vicende di Gon, Killua e altri.

Dopo un grande annuncio riguardante il ritorno del manga e la creazione di un account Twitter per portare aggiornamenti al pubblico, il mangaka dietro Hunter x Hunter ha da qualche settimana concluso i primi 10 capitoli del manga, e iniziato subito i lavori per altri 10, che ovviamente comporranno il volume 38.

Voi cosa ne pensate? Arriverà anche l’anime finalmente?

Fonte Comic Book