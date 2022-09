Hunter x Hunter: Togashi è a lavoro su altri 10 capitoli del manga!

Hunter x Hunter avrà altri 10 capitoli oltre al volume già completato da Togashi. Il mangaka qualche mese fa ha annunciato tramite il suo nuovo profilo Twitter che avrebbe ripreso i lavori sulla sua storia, aggiornando passo dopo passo tutte le fasi della sua creazione.

Successivamente all’incredibile notizia riguardante la conclusione del nuovo volume del manga, Togashi non lascia respirare il suo pubblico annunciando che ha iniziato i lavori insieme ai suoi assistenti di altri 10 capitoli di Hunter x Hunter; anche questi riempiranno un singolo volume.

L’aggiornamento arriva sempre dal profilo Twitter ufficiale dello stesso Togashi. Il post contiene una pagina vuota con in basso il numero 1 e in alto un piccolo storyboard volto ad orientare l’autore verso i nuovi lavori. Il post in questione tratto dalla fonte CB cita:

“Ho completato i miei primi 10 capitoli del manga. Intanto ho lavorato sulle bozze di altri 10 capitoli. Potrebbero servire altre correzioni, ma ci siamo. Ho cominciato i lavori di altri 10 nuovi capitoli. Come sempre vi terrà aggiornati sullo stato del mio lavoro”.

Non poteva esserci notizia migliore per i fan di Hunter x Hunter. Infatti dopo la conferma e l’ufficializzazione della conclusione inerente alla prima tranche dei capitoli, ecco che arriva la conferma al riguardo del lavoro comprensivo di altre tavole, volte a produrre un altro volume del famoso e amato battle shonen.

Tutto questo è stato permesso dall’ampliamento dello staff di Togashi che ha richiesto e assunto nuovi lavoratori nella sua squadra, così da velocizzare i lavori; i risultati a quanto pare sono stati immediati.

Ecco il post contenente questo nuovo aggiornamento sul manga:

"I've completed 10 chapters of character penning for now. There may be some corrections! I will continue to work on the next 10 chapters.

I will also keep you posted on the progress of the next 10 chapters" – Yoshihiro Togashi https://t.co/HT4sfuPBtu pic.twitter.com/XkHKQUMfrg

— Hunter❌Hunter (@HxHSource) July 26, 2022