Abbiamo constatato che Hunter x Hunter volume 37 è pronto a tornare, mentre Togashi e il suo nuovo team è a lavoro su altri dieci capitoli che saranno successivamente pubblicati sul volume 38. A quanto pare il noto mangaka è pronto a tornare in pista e oggi è stata svelata anche la copertina del volume di prossima uscita.

Scordatevi Gon, Killua e compagnia e date spazio a Morena Prudo, capo della famiglia Heil-Ly, uno dei gruppi criminali più temibili e pericolosi di Kakin. In calce è possibile visionare il disegno di Togashi posto sulla copertina, che si pone in un bianco e nero molto interessante. Il tutto è stato riportato da Twitter tramite ShonenJumpNews:

HUNTERxHUNTER Volume 37 Cover. pic.twitter.com/dzUZ60aeZM — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) October 11, 2022

Hunter x Hunter 37: quale sarà la copertina del prossimo volume?

Hunter x Hunter ha visto il suo ritorno qualche mese fa da parte del suo autore Togashi, che aveva lasciato la storia sospesa da ormai quattro anni senza toccare nemmeno un foglio o un pennino per portare avanti le vicende di Gon, Killua e altri.

Dopo un grande annuncio riguardante il ritorno del manga e la creazione di un account Twitter per portare aggiornamenti al pubblico, il mangaka dietro Hunter x Hunter ha da qualche settimana concluso i primi 10 capitoli del manga, e iniziato subito i lavori per altri 10, che ovviamente comporranno il volume 38.

Dopo alcuni anni di stop Togashi è riuscito a superare il suo problema alla schiena e grazie a una nuova squadra è riuscito a portare a termine questi primi 10 capitoli, insieme ad altri 10 che comporranno poi il volume 38. Chissà se questa cosa continuerà regolarmente e se alla fine della fiera riusciremo a vedere la fine del manga.

Questo potrebbe condurre anche alla ripresa dell’anime di Hunter x Hunter iniziato nel 2011 e fermatosi poco prima dello stop del manga, quindi la differenza non è molta. Visto che è stato deciso di non portare filler l’anime si è fermato e probabilmente potrebbe riprendere con l’uscita dei nuovi capitoli ufficiali.

Per aggiornamenti, come sempre, seguite il nostro sito intanto che vi chiediamo cosa ne pensate di questo atteso ritorno? Togashi è ancora in forma nel raccontare e disegnare la storia? Oppure potrebbe essere del livello intercorso tra il momento prolifico e quello “zoppicante” durante e dopo le estenuanti pause?

