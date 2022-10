Hunter x Hunter 371: diffusa una nuova illustrazione in attesa del capitolo

Hunter x Hunter sta per tornare e nella giornata d’ieri è stata diffusa la pagina a colori in attesa del capitolo 371, il primo dopo uno stop durante ben 4 anni. L’art raffigura Gon e Yusuke Urameshi insieme per celebrare la mostra del maestro Togashi che ovviamente si terrà in Giappone.

In calce potete ammirare questa nuova pagina, pescata da un leak diffuso online:

LEAK : Hunter×Hunter Manga Ch-391 Latest Colour Page from WSJ Issue#47 #HunterXHunter391 pic.twitter.com/MCMmx7Xvrl — Eriesu | إيريسو (@ErisaboInformer) October 19, 2022

Hunter x Hunter ha subito uno stop durato più di quattro anni e ora il tutto si è risolto con il ritorno ufficiale del sensei Togashi insieme al suo nuovo team creativo.

Come ben sapete i suoi problemi alla schiena hanno condotto l’autore a fermare il suo lavoro tante volte, e nonostante abbia tentato la ripresa quest’ultimo si è bloccato per ben quattro anni fino all’annuncio del suo ritorno qualche mese fa che ha segnato un traguardo importante per lui e per tutti gli appassionati. Tutto arriva da CB.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto la conferma ufficiale della conclusione del nuovo volume del manga e successivamente anche l’annuncio ufficiale della produzione da parte di Togashi di altri 10 capitoli.

Voi cosa ne pensate? Arriverà anche l’anime finalmente?

