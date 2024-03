Tra le uscite manga Star Comics del 26 marzo 2024 troviamo la Deluxe Box di Pink Heart Jam, il primo volume di Kaito Kid Treasured Edition, la serie dedicata al ladro prestigiatore di Gosho Aoyama nato sulle pagine di Detective Conan, e il terzo volume di Aria the Masterpiece, dopo il ritardo dovuto a problemi produttivi.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 26 marzo 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 19 marzo 2024

A SIGN OF AFFECTION n. 9

AMICI n.307

di suu Morishita

€ 5,90

UNA DOLCISSIMA STORIA D’AMORE CHE SUPERA OGNI OSTACOLO

Dopo la proposta di Itsuomi di andare a vivere insieme, lui e Yuki ne parlano apertamente con i genitori di lei. I due compiono così un primo, fondamentale passo verso una nuova fase della loro relazione. Ma non è finita qui, perché, di esperienze inedite, ce ne saranno altre…!

ARIA THE MASTERPIECE n. 3

di Kozue Amano

€ 19,90

UN CLASSICO MANGA IN UNA PREZIOSA NUOVA EDIZIONE. L’ANNUNCIO PIÙ APPREZZATO A COMICON 2023!

Dopo un lunghissimo inverno, a Neo Venezia si respira finalmente aria di primavera e per Akari è tempo di indossare la divisa estiva e continuare l’esplorazione del magico ambiente “acquatico” che la circonda. Quando poi la gondola ha bisogno di riparazioni, la spedizione in officina diventa l’occasione per scoprire un vero e proprio tesoro!

ERA DESTINO CHE T’INCONTRASSI n. 3

TURN OVER n.281

di Anashin

€ 5,90

UNA DELLE SERIE SENTIMENTALI PIÙ ATTESE, PERFETTA PER CHI HA AMATO A SIGN OF AFFECTION E LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN!

Influenzata da ciò che si dice in giro, Yuuki si è convinta che nel cuore di Iori ci sia già un’altra ragazza, ma è comunque decisa a restare al suo fianco e a dargli tutto il suo sostegno. Parlando con lui scopre che si tratta solo di un malinteso, ma poi, d’un tratto, Iori la abbraccia forte… Che qualcosa nel cuore del ragazzo, che conosce i sentimenti di Yuuki, sia cominciato a cambiare?

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI n. 9

GHOST n.215

di Taro Nogizaka

€ 6,50

UN THRILLER PSICOLOGICO COME NON NE AVETE MAI VISTI!

Mentre si sta svolgendo il processo d’appello di Shinju, che ha improvvisamente iniziato a professarsi innocente, Arata scopre che esiste la possibilità che la ragazza fosse ancora minorenne quando è stata messa in stato di accusa. Il risultato è che la condanna a morte che le era stata inflitta in primo grado decade. Approfittando di uno spiraglio al momento del trasferimento, Arata e Shinju fuggono dal tribunale…

HAIKYU!! CLUB n. 5

TARGET n.147

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Nel quinto volume, l’Aobajosai andrà a pesca, lo Shiratorizawa proverà la realtà virtuale e il Date Kogyo si ritroverà a urlare a squarciagola durante un infernale giro in macchina! Non perdetevi il nuovo, incasinatissimo capitolo dello spin-off di Haikyu!! che ci svela la vita privata dei suoi scalmanati personaggi!

KAITO KID TREASURED EDITION n. 1

STORIE DI KAPPA n.332

di Gosho Aoyama

€ 6,50

LE ORIGINI DELLO STORICO RIVALE DI DETECTIVE CONAN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Kaito Kuroba è un liceale dotato di un talento fuori dal comune per i giochi di prestigio. Un giorno, scopre che il suo defunto padre era il famoso ladro gentiluomo Kaito Kid, assassinato da un’organizzazione misteriosa. Per conoscere tutta la verità sulla morte del genitore, il ragazzo ne raccoglierà l’eredità diventando il nuovo Kaito Kid!

Le avventure del popolarissimo ladro prestigiatore nato dalle matite di Gosho Aoyama tornano in una nuova edizione, con formato più grande e pagine a colori!

PINK HEART JAM

DELUXE BOX

QUEER LIMITED n.84

di Shikke

€ 19,90

UNA DELLE MINI-SERIE BOYS’ LOVE PIÙ CHIACCHIERATE E ATTESE IN UNA DOPPIA EDIZIONE: REGULAR E DELUXE!

CONTENUTI ESPLICITI!

Yuki Haiga, un ragazzo di campagna, si è adattato rapidamente alla vita universitaria e grazie al suo carattere socievole si è fatto subito benvolere da tutti. Un giorno, al club degli strumenti polifonici incontra il musicista Ryo Kanae, ma nonostante sia rimasto colpito dalla sua impressionante esecuzione alla chitarra, non riesce a trovare l’occasione giusta per parlargli. Finché una sera, seguendo il consiglio dei suoi senpai, Haiga decide di andare in un locale per incontri gay. Ed è proprio qui che, confuso sulla sua sessualità, si ritrova faccia a faccia con il suo idolo, Kanae!

Un’emozionante storia d’amore tra un ragazzo sincero, allegro e gentile e il suo affascinante e algido senpai scritta da una delle autrici Boys’ Love più promettenti e attese degli ultimi anni!

I due volumi che compongono la serie saranno disponibili in due edizioni, una Regular e una Deluxe, entrambe racchiuse in un pratico box da collezione. La Deluxe Edition includerà al suo interno anche un libretto, un’illustration card e dei gadget davvero esclusivi!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 13

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Ha inizio l’appassionato duello fra Kenshin e Sojiro, l’ultimo avversario rimasto a frapporsi tra il vagabondo e Shishio. I due abili spadaccini sono pronti a sfoderare le loro tecniche più sofisticate in una sfida che metterà a dura prova persino la tenuta mentale del più algido dei combattenti… Chi si aggiudicherà la vittoria?!

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n. 10

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Attorno a un falò scoppiettante sotto il cielo della Camciatca, Gyoshin e Yachi il bonzo continuano il racconto delle gesta di Kahee Takadaya. Sanpei non sta più nella pelle: in che modo il coraggioso avo di Yachi riuscì a sopravvivere alla detenzione in Russia e come si risolse lo spiacevole “incidente di Golovnin”? Un tuffo nelle acque burrascose della storia giapponese nell’ultimissimo capitolo della saga di Sanpei in Camciatca!

TOWER OF GOD n. 13

MANHWA n.104

di SIU

€ 12,90

Prima che inizi la nuova sfida della battaglia del laboratorio, Khun decide di andare a scovare il Diavolo del braccio destro, che la scout Apple ha riconosciuto in una foto. Nel frattempo Horyang rivela a Viole di essere stato cresciuto come cavia da laboratorio, sottoposto a brutali esperimenti che l’hanno reso un’arma a innesco vivente. A tali esperimenti sarebbero sopravvissuti, su centomila bambini, soltanto lui e un’altra cavia: il secondo Diavolo del braccio destro, che risponde al nome di Cassano Beniamino. Mentre è alla ricerca di quello che considera un fratello, il cammino di Horyang viene improvvisamente ostacolato…

X6 – CRUCISIX n. 2

GURO n.2

di Shiryu Nakatake

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

Tra i suoi cinque nemici giurati, Shun ha scelto Katsumi Senkoji come primo bersaglio. Frequentando il suo stesso liceo, attende l’occasione giusta per colpire, anche per assecondare l’esortazione del nonno a chiudere un occhio su chi nel frattempo si fosse ravveduto. Ben presto, però, appare evidente che il ragazzo è rimasto il bruto di un tempo. Ma “preda” e “predatore”, stavolta, sono destinati a scambiarsi di ruolo…