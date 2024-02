Detective Conan: svelato il nuovo trailer del 27° film anime

Detective Conan è in assoluto uno dei franchise anime più longevi di tutti i tempi, il cui debutto risale al 1996. E il franchise non ha affatto intenzione di fermarsi, dato che Detective Conan sta per rilasciare il suo ventisettesimo film in Giappone. Intitolato The Million Dollar Signpost arriverà nei cinema in Oriente questa primavera e oggi tutti i fan possono dare un’occhiata ad un nuovo trailer che rivela nuovi dettagli e informazioni sul film.

Per tutti gli appassionati della serie shonen che non hanno ancora sentito parlare del nuovo film in questione, The Million Dollar Signpost, TMS descrive l’imminente avventura con una dettagliata sinossi che riportiamo di seguito,

Un avviso di Kaito Kid è arrivato al deposito dell’Onoe Zaibatsu a Hakodate, Hokkaido. Questa volta, Kid sta mirando ad una spada giapponese che si dice sia imparentata con Toshizo HIijikata. Si tratta del vice comandante di Shinsengumi, che visse alla fine del periodo Edo. Nel frattempo, Heiji Hattori, il grande detective dell’ovest, e Conan, visitano il sito per un torneo di kendo che si terrà a Hakodate. Nel giorno dell’annuncio del crimine, Heiji scopre il travestimento di Kid e gli dà la caccia.

Allo stesso tempo, il corpo con un taglio a croce sul petto viene ritrovato nel distretto dei magazzini di Hakodate. Un uomo giapponese-americano conosciuto come il “Mercante di Morte” che lavora come trafficante d’armi in tutta l’Asia emerge dall’indagine. Stava cercando dei tesori che si pensa siano stati nascosti da qualche parte a Hakodate dal primo capo della famiglia Onoe. Quest’ultimo era fortemente coinvolto nell’industria bellica durante la seconda guerra mondiale. Si dice che sia un’arma così potente che potrebbe ribaltare lo svantaggio bellico che il Giappone stava subendo in quel momento. E il tesoro e la spada a cui Kid mira sembrano essere in qualche modo connessi. L’ombra di un misterioso spadaccino incombe su Kid che mira alla spada.

La storia di detective Conan scritta e disegnata da Gosho Aoyama potrebbe essere uno dei più grandi franchise shonen al mondo. Basti pensare che con oltre 270 milioni di copie vendute, è il terzo manga di sempre per numero di vendite, e si distingue per l’originalità del genere, poiché il giallo è alquanto raro nei manga.

