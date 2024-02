Detective Conan: Gosho Aoyama svela come il manga abbia cambiato la sua vita

Detective Conan rimane una delle serie shonen più iconiche di sempre, e infatti il giallo più famoso e amato di sempre quest’anno spegnerà 30° candeline dal suo debutto ufficiale. Infatti Detective Conan ha debuttato nel 1994 e al giorno d’oggi, la serie shonen è un successo globale. Ora, il manga festeggia un nuovo traguardo di vendita e il mangaka Gosho Aoyama ammette che il manga ha cambiato la sua vita in un modo importante.

L’informazione arriva direttamente dallo stesso Aoyama poiché Detective Conan ha venduto più di 270 milioni di copie stampate in tutto il mondo. Per festeggiare, Aoyama ha rilasciato un commento nell’ultimo numero di Weekly Shonen Sunday, confessando che il suo manga gli ha cambiato la vita. Al mangaka è stato chiesto di approfondire questa affermazione e Aoyama lo ha fatto rispondendo semplicemente di essere ricco adesso.

Una risposta onesta e anche piuttosto ovvia. E non poteva che essere così, visto che il suo manga vende quasi 300 milioni di copie stampate in tutto il mondo. Aoyama ha lavorato su Detective Conan per decenni, quindi non è altro che la gratificazione di una vita professionale e impegnativa.

Naturalmente, al giorno d’oggi, un sano risparmio ha una grande importanza e Aoyama ha guadagnato la sua ricchezza da umili origini. Nato nel giugno del 1963, il celebre mangaka amava disegnare da bambino e quella passione lo aveva spinto a frequentare il Nihon University College of Art. Durante questo periodo, Aoyama ha lavorato part-time a Tokyo Disneyland, dove ha dipinto gli sfondi per le giostre. Dopo essersi diplomato, Aoyama si è fatto conoscere tra i lettori con la serie Magic Kaito, ma il vero successo è arrivato nel gennaio 1994 con Detective Conan. Il manga è ancora in pubblicazione fino ad oggi e Detective Conan è spesso acclamato come una delle più grandi serie shonen di tutti i tempi.

Gli eventi ruotano attorno a Shinichi Kudo, uno studente liceale appassionato di romanzi gialli che sognan di diventare un grande detective,. Infatti tende sempre a ficcare il naso negli affari della polizia e riesce sempre a risolvere brillantemente anche i casi impossibili. Tuttavia il suo è un passatempo pericoloso e Shinichi lo scopre a sue spese quando, coinvolto in un caso troppo grosso, si ritrova vivo per miracolo, ma tornato improvvisamente bambino.

