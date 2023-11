Blue Box: annunciato l’adattamento anime della serie shonen

Blue Box, manga shōnen scritto e disegnato da Kōji Miura e serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 2021, avrà un adattamento anime. Dopo molte speculazioni, alla fine Shonen Jump ha annunciato che Blue Box debutterà sul piccolo schermo. Le informazioni arrivano tramite un poster speciale che permette di vedere per la prima volta Chinatsu Kano a colori.

Il poster che annuncia l’anime della serie shonen, mette Chinatsu al centro della scena. Si può vedere la studentessa seduta fuori dalla scuola con un libro tra le mani. Non passerà molto tempo prima che la stella del basket prenda vita sullo schermo.

Grazie a questo nuovo poster, Blue Box ha confermato i suoi piani per l’anime e possiamo rivelare le prime informazioni relative allo staff dell’anime.

Chinatsu sarà doppiato da Reina Ueda mentre Taiki sarà doppiato da Shoya Chiba. Difficilmente questi nomi saranno conosciuti tra i fan, ma le loro voci si. Infatti hanno già doppiato personaggi importanti in passato. Ricordiamo quindi che Ueda dà la voce a Kanao in Demon Slayer insieme ad altri personaggi come Kisa Sohma. E per quanto riguarda Chiba, l’attore ha dato la sua voce in serie anime come Blue Lock, Horimiya e Banana Fish.

Finora non abbiamo modo di sapere e quindi riportare la data di uscita di Blue Box, ma sappiamo che l’anime è in lavorazione. Nel frattempo, il manga è ancora in corso con nuovi capitoli disegnati da Kouji Miura. La commedia romantica conta al momento 12 volumi.

Le vicende ruotano attorno al protagonista e studente delle medie, Taiki Inomata. Frequenta la Eimei Academy, una scuola con un importante programma sportivo e fa parte della squadra di badminton maschile. Taiki è innamorato della giocatrice di basket Chinatsu Kano, una ragazza che si allena ogni mattina in palestra. Un giorno di primavera, per uno strano scherzo del destino, la ragazza inizia a vivere a casa di Taiki. Dato che il suo obiettivo è quello di diventare un degno compagno per Chinatsu, il giovane insegue il suo stesso sogno. Ossia vuole partecipare alle Nazionali iniziando ad allenarsi più duramente, tutto per costruire una forte relazione con la sua nuova coinquilina.

Fonte – Comicbook