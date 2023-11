Jujutsu Kaisen continua a far parlare di sé da quando l’arco dell’incidente di Shibuya ha debuttato nell’anime. Uno degli aspetti che sta facendo impazzire i fan è sicuramente l’animazione di altissimo livello. E infatti il fandom è scatenato sui social, dove non fa che elogiare e ammirare il grandissimo lavoro dello staff di MAPPA. E infatti con il presente articolo vogliamo concentrarci sull’animazione dello scontro tra Sukuna contro Mahoraga che è sicuramente tra i migliori di quest’anno.

Tutti i fan di Jujutsu Kaisen non smettono di parlare della seconda stagione dell’anime. Dopotutto il team di MAPPA sta dimostrando di saperci fare tanto e di essere costante nonostante le recenti turbolente vicissitudini. E questa settimana ha debuttato l’episodio 17. E il vero protagonista assoluto si è rivelato essere Sukuna, che ha dovuto combattere un nemico molto potente. Si tratta di Mahoraga, uno shikigami evocato da Megumi per combattere il Re delle Maledizioni. Da qui in poi l’animazione che ha adattato lo scontro è qualcosa di incredibile e indescrivibile.

Naturalmente, il team dell’anime di Jujutsu Kaisen presenta talenti pazzeschi. L’anime non sarebbe nulla senza la visione artistica degli animatori, che danno il massimo per Jujutsu Kaisen. Ma questa dedizione ha fatto notizia ultimamente. Nell’ultimo mese, diversi membri dello staff di MAPPA si sono espressi pubblicamente contro la società per l’orribile pianificazione della produzione. Dunque continua la polemica per i ritmi lavorativi degli animatori fuori da ogni logica, anche se è una realtà nota da molto.

Al momento la seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta adattando gli eventi dell’arco di Shibuya. La situazione per Yuji e i suoi compagni è molto critica. Questo perché, dopo che Geto ha sigillato Gojo, tante maledizioni si sono fatte avanti e si sono scatenate. Ma lo scontro di Sukuna peggiorato ogni cosa, con gran parte di Shibuya polverizzata. Dopo lo scontro contro Mahoraga, il Re delle Maledizioni ha ceduto nuovamente il posto a Yuji, che si è risvegliato difronte a un vero inferno.

