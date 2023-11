La seconda stagione di What If ? arriva il 22 dicembre, un episodio al giorno

Disney+ sperimenta una nuova formula con la seconda stagione di What If ?, la serie d’animazione dei Marvel Studios che esplora le differenti realtà del Multiverso Marvel.

A partire da venerdì 22 dicembre infatti ogni giorno sulla piattaforma streaming Disney verrà rilasciato uno dei 9 episodi che compongono questa seconda stagione di What If…?, che sarà quindi completata sabato 30 dicembre.

Things have gotten a little twisted in the Multiverse… All new episodes of Marvel Studios’ #WhatIf are coming to @DisneyPlus on December 22. Unwrap one episode every day for nine consecutive days as our gift to you! pic.twitter.com/5YWvKPZ3Za — What If…? (@whatifofficial) November 15, 2023

In questa seconda stagione di What If ? vedremo l’episodio dedicato a Gamora, Tony Stark e tanti altri personaggi in lotta su Sakaar che era stato “saltato” nella scorsa stagione, oltre ad un sequel delle avventure di Captain Carter, che avevamo lasciato in procinto di ritrovare l’Hydra Stomper di Steve Rogers nel finale della scorsa stagione.

Faremo la conoscenza di una nuova eroina nativa americana, Kahhori (la prima eroina originale del Marvel Cinematic Universe), in un episodio che esplorerà la possibilità che il Tesseract fosse finito sulla Terra nell’America precedente la colonizzazione occidentale.

Who is Kahhori? Get your first look at the new Super Hero coming to season 2 of Marvel Studios’ @whatifofficial. #WhatIf https://t.co/AaxVjzstbd — Marvel Entertainment (@Marvel) March 9, 2023

Inoltre vedremo anche un’inedita formazione di “Avengers” del 1988, riunita da Peggy Carter e composta da Howard Stark, dal primo Ant-Man (Hank Pym), Goliath (Bill Foster), da re T’Chaka, Black Panther prima di T’Challa, dalla dottoressa Wendy Lawson, ovvero la soldatessa kree Mar-Vell in incognito e Winter Soldier (Bucky Barnes), che dovrà affrontare la minaccia di uno Star-Lord cresciuto da Ego e liberato sulla Terra da bambino.

Inoltre assisteremo allo scontro tra Odino e Wenwu, il padre di Shang-Chi, alla versione medievale (1602) di molti eroi e al ritorno di altre facce note, dal Doctor Strange Supremo a differenti versioni di Scarlet Witch ed Hela, per finire con una sorta di Die-Hard all’Avengers Tower nataliziocon protagonisti Happy Hogan e Darcy Lewis.